Thiès: 847 policiers auxiliaires formés pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public

847 policiers auxiliaires, dont 50 femmes, ont subi une formation de 2 mois à Thiès. Ce, pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public, les gestes et techniques d'intervention, la connaissance et la maîtrise du matériel de travail, la gestion des services d'ordre et la police de la circulation. La cérémonie de sortie de la 6 ème génération s'est tenue au camp tropical de la capitale du rail en présence du directeur général de la police, Ousmane Sy, du préfet de Thiès, Fodé Fall, entre autres.

Elle a été parrainée à feu Fodé Ndiaye tombé sur le champ de l'honneur lors des émeutes de précampagne électorale en janvier 2012.

Selon le directeur du groupement mobile d'intervention( Gmi), Amadou Hamady Lam, " cette formation entre dans le cadre du renforcement des ressources humaines du Gmi...". Avant de recommander à ses troupes de " s'inscrire dans le respect strict de la loi, du règlement et de la personne humaine"...