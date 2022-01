Thiès / 10 ème édition Malaw D'or : Yankhoba Diattara meilleur Thiessois de l'année 2021.

Le Thiessois qui s'est distingué le plus en 2021, dans la cité du rail et même sur le plan national tant dans le domaine politique qu'économique avec un financement à hauteur de 500 millions FCFA destiné à des centaines de groupements de femmes, c'est bel et bien Yankhoba Diattara, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, nouvel homme fort de la grande coalition BBY et actuel plaque tournante du champ politique thiessois.



À preuve, il a été nominé meilleur thiessois de l'année, lors de la 10 ème édition du grand Gala de l'excellence des Malaw d'Or qu'organise chaque année Dame Sall, un promoteur thiessois.