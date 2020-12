Depuis qu'il est nommé ministre de l'économie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara ne s'était jamais aussi clairement prononcé sur les nouvelles retrouvailles entre Idrissa Seck et le Président Macky Sall. Lesquelles nécessitent une petite histoire sur ce compagnonnage qui date, selon le Rewmiste et 1er vice-président du Conseil départemental de Thiès, avant l'alternance.



Invité lors d'une cérémonie de remise de bourses par le docteur Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'artisanat et du secteur informel, Yankhoba Diattara est revenu sur les relations Idy-Macky dans sa déclaration.



D'emblée, Yankhoba Diattara est d'avis que "le président Idrissa Seck et le Président Macky Sall ne devaient pas se séparer. Et je suis sûr que ces nouvelles retrouvailles sont des retrouvailles de raison".



Poursuivant, le Rewmiste ajoute : "nous sommes surpris de l'élan patriotique du Président Macky Sall. Avant d'être dans le gouvernement, précise-t-il, je ne pouvais pas comprendre, mais maintenant je peux certifier en toute honnêteté et en toute sincérité que le Président Macky Sall est un patriote engagé.



Avant de faire noter "qu'avec ce nouveau duo Idy-Macky, l'espoir est permis car ce duo a toujours été un duo vainqueur. Il a par ailleurs magnifié l'élan de solidarité de son camarade ministre, le Docteur Pape Amadou Ndiaye.