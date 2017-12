Thierno Seydi : "Le mondial 2018 va faire monter la cote du footballeur sénégalais"

"De prime abord, il faut noter que le Sénégal, même s’il n’a rien gagné en football sur le plan international, est considéré comme une grande nation de football. Et cela impacte sur ses joueurs", a-t-il souligné.



"Il serait plus facile de proposer un footballeur sénégalais à un club, grâce à la participation du Sénégal à la Coupe du monde en Russie, même si on doit convenir que nos joueurs jouissent déjà d’une belle cote de popularité", a ajouté l’agent de joueurs au service de la société Mondial Promotion XXL.



Thierno Seydi soutient que "cette qualification en Coupe du monde va apporter plus au Sénégal". "C’est sûr", a-t-il insisté, rappelant que des footballeurs sénégalais évoluent dans les meilleures ligues de football du monde.



"Avec la mise en place des centres de formation, le footballeur sénégalais a vu sa cote grimper. Et la qualification à la Coupe du monde va renforcer l’idée que les clubs étrangers se font du footballeur formé dans notre pays", a expliqué l’agent de l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba.



"Grâce à Diambars, à Génération Foot et à Dakar Sacré-Cœur, le footballeur sénégalais laisse une bonne image", a insisté Thierno Seydi, également agent de plusieurs internationaux sénégalais, dont Idrissa Gana Guèye.



Après une première qualification en 2002, le Sénégal s’est de nouveau qualifié pour la phase finale de la Coupe du monde 2018, qui se jouera du 14 juin au 15 juillet en Russie.



Il jouera les matchs du premier tour contre les équipes de la Pologne, du Japon et de la Colombie.



APS