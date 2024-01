Thiaroye sur Mer - Meurtre de Baye Cheikh : Récit d'un drame, la mère du défunt sous le choc

Intenables, les parents du défunt sont dans un total désarroi. Si la mère du jeune Baye Cheikh, sauvagement assassiné, reste inconsolable, son père lui est pris par l’horreur du crime. Aucun des deux n’a encore la force de tenir debout en ces circonstances, la mort de leur fils a créé une certaine torpeur au sein de la famille Diop.



Sur les visages et dans le cœur de chacun des voisins du quartier Diagne Sall de Thiaroye sur Mer, tristesse et désolation se lisaient.







Selon le chef de quartier, Pape Sall, plus connu sous le nom de Diadji, les faits remontent à ce jeudi, alors qu’il était déjà dans ses douas après la prière de la mi-journée.







« J’ai entendu des rumeurs comme quoi on l’a poignardé, on l’a poignardé... et immédiatement, j’ai appelé le commandant pour une intervention rapide », a assuré le vieux Diadji.







C’est devant une foule en colère et excitée que le chef de quartier a dû faire face pour sauver la vie du criminel pris en tenaille dans une maison du quartier.







Malheureusement, l’autorité n’a pas pu résister face à la vindicte populaire. Le vieux a dû céder après avoir été aspergé d’essence.







« Je ne pouvais rien faire, les jeunes ont amené l’auteur du crime qui venait de Fass Boye, sur le bord de la mer et l'ont lynché à mort », a-t-il affirmé.







Aujourd’hui, le corps de Baye Cheikh Diop est entre les mains de la police scientifique. Il a été laissé dans un état piteux si l’on s’en tient à son grand-père. Ce dernier invite toutefois les autorités à prendre au sérieux cette insécurité galopante qui gangrène aujourd’hui la société sénégalaise.