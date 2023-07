Terrible accident à hauteur de Diélerlou Syll (Louga) / Le ministre de l’intérieur sans concession : « Il faut que les mesures s’imposent avec beaucoup plus de fermeté »

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique s’est rendu à Louga à hauteur du forage de Diélerlou Syll, pour constater les dégâts humains sur place. Le constat a été amer. Non seulement il s’est agit d’un bus de transport qui ne respectait pas le nombre de passagers à transporter (76 à la place de 60), mais également le transport des enfants qui doit aussi respecter certaines normes.



Le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome avec ses deux collègues Samba Ndiobène Ka et Mansour Faye, promet des mesures fermes avec une continuation de celle qui avaient été prises lors du drame de Sikilo et de Kakal. « Nous avions constaté une baisse drastique des accidents avec les rapports des autorités compétentes. Mais avec celui de ce matin, il y’a lieu de se dire que le travail se fait certes, mais il doit se poursuivre avec beaucoup plus de fermeté sur certaines mesures », déclare le ministre qui s’adressait à la presse au sortir de la réunion de coordination qu’il tenait avec les autorités locales de la région qui a abrité le drame qui fait état d’un bilan provisoire de 24 décès et plus d’une cinquantaine de blessées dont plusieurs graves.