Tensions sociopolitiques: « brûler une entreprise c'est bien détruire des investissements. C'est priver des sénégalais d'emplois et de revenus" » ( Baidy Agne, CNP)

Suite aux violents affrontements qui ont secoué le pays récemment occasionnant beaucoup de destructions de biens privés et publics ainsi que la perturbations et/ou l'arrêt d'activité économique au Sénégal, le bureau du conseil national du patranat s’est réuni pour évaluer ses pertes en matériels, mais également alerter les populations sur les conséquences que recouvrent ses actes ignobles.



"Il n'est pas acceptable et c’est incompréhensible que l'entreprise continue d'être ciblée , saccagée , pillée, brûlée et sacrifiée en raison de différends et de divergences politiques" a déclaré Baidy Agne. Si ces actes de vandalisme caractérisés par des pillages, brûlures posées à l'encontre des entreprises du secteur du pétrole et du gaz, de la grande distribution des télécommunications et du numérique et des travaux publics continuent, « nous risquons de subir une crise beaucoup plus profonde que celle de la Covid19 et de la hausse des coûts mondiaux des denrées de premiers nécessités sans oublier les chocs exogènes auxquels nous sommes confrontées. » C'est du moins l'avis du président du CNP qui n'a pas caché l'inquiétude et l'incertitude qui animent ces investisseurs. "Le conseil national du patronat rappelle que les risques d'investir, de créer des emplois, de contribuer substensuellement à travers les impôts et le budget de l'Etat, de donner une protection sociale aux travailleurs, cet investisseur soit-il national ou étranger qui le prend. Que l'on se comprenne bien, brûler une entreprise c'est bien détruire des investissements. Oui c'est priver des sénégalais d'emplois et de revenus", a déploré Baidy Agne en ajoutant qu'au pire des cas même c'est inviter les investisseurs nationaux et étrangers à regarder ailleurs dans d'autres pays plus sécurisant et protecteurs de leurs droits.

"Enfin, l'entreprise souligne cette priorité que nous devons tous accorder à la préservation, de l'union et de la solidarité de tous les citoyens. Nous devons aimer notre Sénégal. La violence, la haine de soi et l'insouciance ne sauraient constituer le socle de valeur de progrès d’aucune société", a-t-il lancé.