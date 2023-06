Tensions politiques/ Le coup de gueule de Zahra Iyane Thiam : « Les parents doivent mieux se faire entendre »

Profitant de la présence de toutes les femmes des marchés du département de Dakar, la directrice générale de l’agence sénégalaise pour la promotion des exportations s’est adressé à la gente féminine présente. Zahra Iyane Thiam aux femmes, mamans et tantes : « Les chefs religieux se sont prononcés, les journalistes, des forces vives de la république également. Mais ceux qui doivent se prononcer sont les parents et en particulier les femmes qui sont très attachées à leurs fils et filles ». Ce message de l’ancien ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire a été lancé hier au cours de la cérémonie d’installation du bureau régional du comité national d’entreprise du Sénégal. Mais dans un contexte tendu où des manifestations ont commencé à éclater dans quelques localités de Dakar en perspective de l’interpellation d’Ousmane Sonko à Koungheul qui a finalement été conduit directement à son domicile à la cité Keur Gorgui.