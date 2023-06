Tensions au Sénégal : retour sur un 1er juin au verdict « chaotique ».

La journée du 1er juin 2023 fera désormais date dans les annales politico-judiciaires du Sénégal.



En effet, le Sénégal retiendra qu’à cette date, une affaire liée au viol et menaces de mort opposant la masseuse Adji Raby Sarr et l’homme politique, Ousmane Sonko a fini par engendrer le chaos dans plusieurs localités du pays.



Le verdict rendu par le tribunal ce jour et condamnant le leader du Pastef - les patriotes à 2 ans d’emprisonnement ferme a

engendré une série de manifestations débouchant sur des morts d’hommes (au nombre de 9 rien que dans la journée du 1er juin) sans compter les dégâts matériels inestimables. Retour sur cette journée de verdict…