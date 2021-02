Tension sociale : Les associations de femmes et jeunes de la société civile appellent l'opinion publique à faire preuve de discernement.

Pour éviter les amalgames dans ce contexte social et politique tendu au Sénégal, le collectif des femmes et jeunes de la société civile composée de l'Association Moytou, l'Association chemin de réussite, appelle l'opinion publique à faire preuve de discernement et de responsabilité pour sortir le pays de ce contexte très tendu.



"Nous invitons l'opinion publique à faire preuve de discernement pour éviter les amalgames, pour le respect des droits de chacun et de chaque être humain", a appelé Seynabou Ndour, porte-parole de la dite association.



Lors d'une conférence de presse tenue ce matin à Dakar, Seynabou Ndour et ses camarades appellent les jeunes et les femmes à la raison et invitent les autorités à protéger les couches les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes surtout dans ce contexte un peu compliqué.



"Nous demandons à toute la communauté sénégalaise de se conformer aux procédures prévues par la loi et de laisser la justice faire son travail. Nous soulignons à cet effet que les propos désobligeants, (menaces, insultes et appels à la violence), n'honorent pas leurs auteurs. Nous appelons ainsi chacun à respecter les droits de tous, particulièrement les plus vulnérables, les jeunes et les femmes", conclut Seynabou Ndour...