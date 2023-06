Tension politique / Thierno Alassane Sall : « Il est de notre devoir d’appeler au retour des valeurs de la tolérance, la téranga et la liberté d’expression »

Le député non-inscrit à l'Assemblée nationale appelle à un sursaut national pour enclencher la désescalade. Thierno Alassane Sall invite ainsi au calme et à la sérénité des hommes politiques. « Il est de notre devoir de faire face à la réalité et d’appeler à la sérénité et au retour des valeurs fondamentales qui constituent notre raison d’être : la tolérance, la « téranga » [« hospitalité », en wolof] et la liberté d’expression. J’adresse un appel solennel à tous les acteurs de notre nation, dont la mission sacrée est de préserver et de renforcer notre jeune démocratie. Je leur dis : ne laissez pas le Sénégal sombrer. Il est impératif de sauver notre République. Notre responsabilité historique est en jeu » fait-il savoir aux confrères du site Le Monde.



Cependant analysant les débats fournis dans les espaces politiques, il se dit outré et affecté de leur orientation qui est loin d’être fondé intellectuellement. « Les débats sont empreints de haine et de violence. Les tentatives de purges sont monnaie courante et aucune pensée différente n’est plus tolérée. Le débat public est piégé par le sectarisme et une opposition politique qui place la conquête du pouvoir au-dessus de tout »



Ainsi, il accuse les intellectuels de laisser le champ des débats aux pourfendeurs des idéaux haineux et anti démocrates « Les dérives de Macky Sall, aussi intolérables et excessives soient-elles, n’expliquent pas à elles seules la descente aux enfers du Sénégal. Une grande partie de l’intelligentsia a abandonné son rôle d’éclaireur et a laissé place à une multitude de personnes diffusant des idées nauséeuses sur les réseaux sociaux. La banalisation de la violence physique, des discours haineux et l’habitude de voir des manifestants ou des policiers mourir marquent le début d’un cycle potentiellement fatal »