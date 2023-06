Tension politique / Le Président Macky Sall rassure : " l’État est et restera debout pour protéger la nation, la république et ses institutions."

Le dialogue national s'est ouvert ce mercredi 31 mai 2023 avec les forces vives de la nation. Lors de son allocution d'ouverture, le Chef de l'État Macky Sall a déploré la violence qui sévit actuellement dans le pays. Il estime que le dialogue doit marquer notre engagement collectif et individuel afin de raviver les valeurs qui fondent notre vivre-ensemble dans la paix, la stabilité et l'harmonie sociale. Selon le Président Sall adhérer à ses valeurs, c'est bannir la violence physique et verbale ainsi que les discours haineux et la stigmatisation." Nous savons que chaque violence physique, verbale et chaque mot de haine et chaque bien public et privé saccagés est au-dessus de tout. Chaque Sénégalais tué constitue une blessure profonde à notre pays et à notre humanité", a-t-il déclaré.



À cette occasion, Macky Sall a renouvelé les condoléances émues aux familles éplorées. Et souhaite un prompt rétablissement aux blessés lors des récents événements. "Je voudrais vous rassurer que l’État est et restera debout pour protéger la nation, la république et ses institutions. Ensemble avec toutes les composantes politiques éprises de paix, de stabilité et de cohésion nationale", a rassuré Macky Sall.



Il ajoute : "nous devons solidairement défendre notre modèle de société. Et c'est l'une des raisons fondamentales de ce dialogue, univers de notre intérêt commun".



À l'en croire toujours, nul ne peut s'imaginer plus grand que cette nation qui nous abrite tous...