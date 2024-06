Témoignage de Alioune Tine sur Mademba Sock: " Il mérite notre respect et notre reconnaissance"

Le syndicaliste Mademba Sock n'est plus ! Il a rendu l'âme dans la nuit du vendredi au samedi 15 juin 2024 à Paris . Ex secrétaire Général de la Rencontre Africaine pour la défense des Droits de l'Homme (RADDHO), Alioune Tine qui avait combattu pour la libération de Mademba Sock en 98, dans l'affaire des délestages de l'électricité au Sénégal, a apporté son témoignage sur le défunt Secrétaire Général de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal.



" Mademba Sock, SG de l'UNSAS,une des figures emblématique du syndicalisme sénégalais vient de nous quitter sur la pointe des pieds, il a mené des combats qui seront gravés dans le marbre de l'histoire politique du Sénégal.



Notamment la grève de 98, où il avait été arrêté et détenu, SG de la Raddho à l'époque on avait coordonné la lutte pour sa libération. Il mérite notre respect et notre reconnaissance. Nos sincères condoléances à ses camarades et à sa famille.Qu'Allah l'accueille dans les jardins de Firdaws", a écrit Alioune Tine, patron d'Afrika Jom Center.