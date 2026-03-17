Téhéran confirme l’assassinat d'Ali Larijani et de son fils

​Le bureau d’Ali Larijani a officiellement confirmé ce mardi la mort de l’ancien président du Parlement et ex-secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale (CSSN). L’éminente figure politique iranienne a été assassinée lors d’une attaque qui a également coûté la vie à son fils, ainsi qu'à un haut responsable de la sécurité et plusieurs gardes du corps.