Le serment oublié de Habib Sy : Quand Sonko révèle les secrets de la candidature de 2024


Le serment oublié de Habib Sy : Quand Sonko révèle les secrets de la candidature de 2024

C’est une révélation inattendue qu’Ousmane Sonko aurait livrée à ses alliés lors du ndogou politique de ce samedi. Le président de Pastef a levé le voile sur un épisode méconnu de la genèse de la candidature de 2024. Selon nos informations, avant Bassirou Diomaye Faye, c’est Habib Sy qui avait été pressenti en premier comme candidat du parti.

 

D’ailleurs, le président du Pastef aurait indiqué qu’une rencontre aurait eu lieu entre lui alors détenu en prison et Habib Sy. Au cours de cet entretien, ce dernier aurait solennellement accepté d’endosser la candidature, allant jusqu’à jurer sur le Coran qu’il était prêt à porter les couleurs de Pastef. Sa mission aurait été clairement définie et circonscrite dans le temps. Il fallait assurer une transition et organiser une nouvelle élection présidentielle après le départ de Macky Sall du pouvoir.

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Dimanche 15 Mars 2026
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