Fin du Ramadan 2026 : le croissant lunaire pourrait être visible le...

L’Association sénégalaise pour la Promotion de l’Astronomie (ASPA) a publié un communiqué portant sur la visibilité du croissant lunaire marquant la fin du Ramadan 2026.



Selon les données astronomiques communiquées par l’association, la conjonction géocentrique, correspondant au moment où la Lune se situe entre le Soleil et la Terre, aura lieu le jeudi 19 mars 2026 à 1h23 UTC. Ce phénomène marque la fin d’un cycle lunaire et le début d’un nouveau.



Le jeudi 19 mars, la Lune se couchera à 19h56, soit 35 minutes après le coucher du soleil prévu à 19h21. À ce moment, elle sera âgée d’environ 17h58 avec une surface éclairée proche de 1 % et une altitude de 6,4°.



Ces paramètres rendent la visibilité du croissant très difficile à l’œil nu, même si une observation reste possible à l’aide de moyens optiques dans des conditions atmosphériques favorables.



En revanche, le vendredi 20 mars 2026, la Lune se couchera à 20h53, soit 1h32 après le coucher du soleil. Elle sera alors âgée d’environ 41h58 avec une luminosité estimée à 4 %.



Dans ces conditions, le croissant lunaire devrait être facilement observable à l’œil nu au Sénégal, partout où le ciel sera dégagé.



L’association rappelle également que le mercredi 18 mars 2026 correspond au dernier croissant lunaire avant la conjonction, la Lune se couchant avant le soleil ce jour-là. Il sera donc impossible d’observer un nouveau croissant ce jour-là.



Enfin, l’ASPA précise que les données astronomiques sont calculées pour Dakar, mais les conclusions restent valables pour l’ensemble du territoire national.

