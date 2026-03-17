“42 arrestations… et ce n’est pas fini” : l’affaire Pape Cheikh Diallo s’enfonce dans un engrenage explosif

L’étau se resserre un peu plus dans l’affaire tentaculaire dite Pape Cheikh Diallo et Cie. Selon les révélations du quotidien Libération, la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar vient d’enregistrer une nouvelle interpellation, portant à 42 le nombre total d’arrestations depuis l’éclatement du scandale en février.



La dernière personne arrêtée, cueillie hier à Dakar, serait directement liée au ressortissant camerounais connu sous les pseudonymes de « Modou G. » ou « Steph », dont les aveux continuent de faire des vagues.



Les aveux qui font tomber les masques



Comme l’avait annoncé Libération dans une précédente publication, les déclarations de « Steph » étaient loin d’avoir livré tous leurs secrets. Se présentant lui-même comme proxénète et entretenant des liens intimes avec l’animateur télévisé au cœur du dossier, il a franchi un cap en livrant plusieurs noms aux enquêteurs.



Parmi eux figure un individu appartenant à son entourage professionnel, désormais entre les mains des gendarmes. Son arrestation, intervenue hier, confirme que les investigations avancent à un rythme soutenu.



Des accusations d’une extrême gravité



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour une série de chefs d’accusation particulièrement lourds : association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.



Des qualifications pénales qui traduisent la complexité et la gravité de ce dossier, où se mêlent criminalité organisée, réseaux occultes et pratiques jugées déviantes.



Une affaire à rebondissements



Avec cette 42e arrestation, les enquêteurs de la Br de Keur Massar semblent loin d’avoir bouclé le dossier. Toujours selon Libération, d’autres interpellations seraient imminentes, les révélations du principal témoin ouvrant de nouvelles pistes chaque jour.



L’affaire, qui avait déjà suscité une onde de choc dans l’opinion publique, prend désormais une dimension encore plus inquiétante. Elle met en lumière un réseau aux ramifications insoupçonnées, impliquant plusieurs profils et secteurs.