« Je les attrape dans la rue. Après les avoir égorgés et dépecés, je ne cuisine pas la viande… je les braise plutôt. » : les aveux glaçants du vendeur de brochettes qui choquent les étudiants mangeurs de « DIBI HAOUSSA »


« Je les attrape dans la rue. Après les avoir égorgés et dépecés, je ne cuisine pas la viande… je les braise plutôt. » : les aveux glaçants du vendeur de brochettes qui choquent les étudiants mangeurs de « DIBI HAOUSSA »
L’affaire fait froid dans le dos et alimente toutes les conversations dans la capitale. Selon les révélations du quotidien Libération, un vendeur de brochettes opérant aux abords de la Corniche de Dakar a reconnu, face aux enquêteurs, avoir manipulé de la viande de chat dans des conditions pour le moins troublantes.
 
Tout part d’une interpellation menée par le commissariat du Point-E. Comme l’avait révélé Libération en exclusivité, le mis en cause, identifié comme Josep Adjinankou Godwin, un ressortissant de la sous-région âgé de 26 ans, a été arrêté puis déféré au parquet pour plusieurs chefs d’accusation : vente de viande impropre à la consommation, mise en danger de la santé publique, vagabondage et séjour irrégulier au Sénégal.
 
Le week-end dernier, l’affaire a pris une tournure encore plus choquante lorsque la police a diffusé, sur sa page Facebook, une image du suspect tenant deux chats égorgés, le visage flouté.
 
‍Des aveux partiels mais accablants
 
Face aux enquêteurs, le suspect est passé aux aveux… du moins en partie. Dans des propos rapportés par Libération, il raconte avoir été surpris en pleine scène macabre :
 
« Un individu m’a trouvé aux abords de l’ambassade du Mali en train d’égorger un chat avec un tesson de bouteille. J’avais déjà fini d’en égorger un et je commençais le second. »
 
Tentant de se défendre, il affirme toutefois que la viande n’était pas destinée à la vente, mais à sa consommation personnelle :
 
« Je les attrape dans la rue. Après les avoir égorgés et dépecés, je ne cuisine pas la viande… je les braise plutôt. »
 
Des déclarations qui peinent à convaincre, tant les éléments recueillis sur le terrain semblent contredire cette version.
 
 Témoignages accablants
 
Deux témoins clés viennent fragiliser davantage la ligne de défense du suspect. Le premier, A.D., affirme l’avoir surpris en flagrant délit :
 
« Il avait déjà égorgé un chat et en égorgeait un autre. Il vendait des brochettes aux alentours de la Corniche. »
 
Un second témoin, B.T., enfonce le clou en affirmant avoir été client du mis en cause :
 
« Il m’avait vendu des brochettes au rond-point du Camp Jérémy. Il portait le même bonnet. »
 
Ces témoignages laissent planer un doute sérieux sur la nature réelle de la viande proposée aux clients, soulevant une vive inquiétude sur les risques sanitaires encourus.
Autres articles
Mardi 17 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
“42 arrestations… et ce n’est pas fini” : l’affaire Pape Cheikh Diallo s’enfonce dans un engrenage explosif

“42 arrestations… et ce n’est pas fini” : l’affaire Pape Cheikh Diallo s’enfonce dans un engrenage explosif - 17/03/2026

« Fumier ! », « Menteur ! », « Tu as menti pour arriver là ! » : quand les dirigeants s’insultent à huis clos…au cœur d’un Comex de la FSF où les insultes ont remplacé le dialogue

« Fumier ! », « Menteur ! », « Tu as menti pour arriver là ! » : quand les dirigeants s’insultent à huis clos…au cœur d’un Comex de la FSF où les insultes ont remplacé le dialogue - 17/03/2026

Corruption et faux actes / Réseau clandestin au ministère : le scandale qui secoue les Affaires étrangères et éclabousse les hautes sphères de l’État

Corruption et faux actes / Réseau clandestin au ministère : le scandale qui secoue les Affaires étrangères et éclabousse les hautes sphères de l’État - 17/03/2026

“Je défie Sonko de venir débattre !” : Oumar Youm démonte le discours du gouvernement sur le pétrole et les mines...

“Je défie Sonko de venir débattre !” : Oumar Youm démonte le discours du gouvernement sur le pétrole et les mines... - 17/03/2026

Keur Massar : Un violent incendie ravage le garage « Ndiaga Ndiaye »

Keur Massar : Un violent incendie ravage le garage « Ndiaga Ndiaye » - 16/03/2026

[🛑DIRECT] DECLARATION DE SERIGNE BASSIROU ABDOU KHADAR

[🛑DIRECT] DECLARATION DE SERIGNE BASSIROU ABDOU KHADAR - 16/03/2026

Cheikh Oumar Diagne charge le régime : « Ce gouvernement ne fera rien d’important pour ce pays »

Cheikh Oumar Diagne charge le régime : « Ce gouvernement ne fera rien d’important pour ce pays » - 16/03/2026

Pastef veut limiter le droit de dissolution de l'Assemblée nationale…

Pastef veut limiter le droit de dissolution de l'Assemblée nationale… - 16/03/2026

[REPORTAGE] Marché Castors : oignons et pommes de terre abondent à l’approche de la Korité

[REPORTAGE] Marché Castors : oignons et pommes de terre abondent à l’approche de la Korité - 16/03/2026

Fin du Ramadan 2026 : le croissant lunaire pourrait être visible le...

Fin du Ramadan 2026 : le croissant lunaire pourrait être visible le... - 16/03/2026

Fragilisée par la dette et une flotte réduite : Air Sénégal attend le soutien de l’État

Fragilisée par la dette et une flotte réduite : Air Sénégal attend le soutien de l’État - 16/03/2026

Cheikh Omar Diagne dézingue le Pastef: « Parler de Parti-État, c’est trahir son serment et le peuple sénégalais »

Cheikh Omar Diagne dézingue le Pastef: « Parler de Parti-État, c’est trahir son serment et le peuple sénégalais » - 16/03/2026

Affaires pédophile à Jaxaay : les aveux glaçants du prédateur Evans Aboutsi secouent la communauté…”Je filmais afin de les visionner ultérieurement pour...”

Affaires pédophile à Jaxaay : les aveux glaçants du prédateur Evans Aboutsi secouent la communauté…”Je filmais afin de les visionner ultérieurement pour...” - 16/03/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo : le mystérieux « Modou G. » fait tomber le masque d’un réseau sulfureux…Le Camerounais présenté comme son « proxénète » fait de lourdes révélations

Affaire Pape Cheikh Diallo : le mystérieux « Modou G. » fait tomber le masque d’un réseau sulfureux…Le Camerounais présenté comme son « proxénète » fait de lourdes révélations - 16/03/2026

Lutte contre le faux monnayage : Plus d’un milliard de francs CFA de faux billets saisis dans les îles du Saloum

Lutte contre le faux monnayage : Plus d’un milliard de francs CFA de faux billets saisis dans les îles du Saloum - 15/03/2026

Khalifa Sall annonce son retour dans le débat public et appelle à construire une alternative politique

Khalifa Sall annonce son retour dans le débat public et appelle à construire une alternative politique - 15/03/2026

[REPORTAGE] Marché HLM : les vendeurs de tissus prêts pour la Korité, mais les clients tardent à venir

[REPORTAGE] Marché HLM : les vendeurs de tissus prêts pour la Korité, mais les clients tardent à venir - 15/03/2026

Le serment oublié de Habib Sy : Quand Sonko révèle les secrets de la candidature de 2024

Le serment oublié de Habib Sy : Quand Sonko révèle les secrets de la candidature de 2024 - 15/03/2026

APTE autour d’un « Ndogou » : Ousmane Sonko se projette pour 2027 et 2029, écarte toute démission et met en garde sur la dissolution de l’Assemblée

APTE autour d’un « Ndogou » : Ousmane Sonko se projette pour 2027 et 2029, écarte toute démission et met en garde sur la dissolution de l’Assemblée - 15/03/2026

Corniche-Ouest : un vendeur de brochettes de viande de chat interpellé par la Police

Corniche-Ouest : un vendeur de brochettes de viande de chat interpellé par la Police - 14/03/2026

Décès d’un détenu à la MAC de Mbour : Des accusations de négligence après la mort de Fallou Ndiaye...

Décès d’un détenu à la MAC de Mbour : Des accusations de négligence après la mort de Fallou Ndiaye... - 14/03/2026

TOUBA- Révolution chirurgicale / Dr Massamba Thioro Sall pour inscrire Fawzeini à la pointe de la chirurgie du rachis en Afrique de l'Ouest

TOUBA- Révolution chirurgicale / Dr Massamba Thioro Sall pour inscrire Fawzeini à la pointe de la chirurgie du rachis en Afrique de l'Ouest - 14/03/2026

Lutte contre la criminalité financière: 730 millions CFA en billets noirs saisis par les Douanes du Centre

Lutte contre la criminalité financière: 730 millions CFA en billets noirs saisis par les Douanes du Centre - 13/03/2026

Protocole d'accord non respecté, Conseil supérieur non convoqué : L'Intersyndicale des collectivités territoriales hausse le ton

Protocole d'accord non respecté, Conseil supérieur non convoqué : L'Intersyndicale des collectivités territoriales hausse le ton - 13/03/2026

Madiambal Diagne charge Sonko après le point sur les contrats et conventions : « C’est un sabotage du mandat de Diomaye »

Madiambal Diagne charge Sonko après le point sur les contrats et conventions : « C’est un sabotage du mandat de Diomaye » - 13/03/2026

Pédophilie, vidéos macabres : l’enquête sur le Ghanéen arrêté à Jaxaay dévoile un cauchemar pour des enfants…36 vidéos du suspect entretenant des relations sexuelles avec des enfants.

Pédophilie, vidéos macabres : l’enquête sur le Ghanéen arrêté à Jaxaay dévoile un cauchemar pour des enfants…36 vidéos du suspect entretenant des relations sexuelles avec des enfants. - 13/03/2026

Groupes secrets, Réseaux infiltrés, sextapes et pseudonymes : la traque des «RV homosexuels» s’élargit, un mystérieux «Sandra» tombe dans les filets de la BR

Groupes secrets, Réseaux infiltrés, sextapes et pseudonymes : la traque des «RV homosexuels» s’élargit, un mystérieux «Sandra» tombe dans les filets de la BR - 13/03/2026

Incendie au marché Rebeuss : d’importants dégâts matériels, commerçants et riverains appellent à l’aide

Incendie au marché Rebeuss : d’importants dégâts matériels, commerçants et riverains appellent à l’aide - 12/03/2026

[🛑DIRECT/Urgent ] Point de presse du Premier ministre Ousmane SONKO

[🛑DIRECT/Urgent ] Point de presse du Premier ministre Ousmane SONKO - 12/03/2026

Dette extérieure /471 millions de dollars payés : Dakar règle ses eurobonds à temps et évite le spectre du défaut de paiement

Dette extérieure /471 millions de dollars payés : Dakar règle ses eurobonds à temps et évite le spectre du défaut de paiement - 12/03/2026

RSS Syndication