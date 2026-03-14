Corniche-Ouest : un vendeur de brochettes de viande de chat interpellé par la Police

Un ressortissant étranger, identifié comme Josep Adjinkou Godwin (26 ans), a été arrêté le 12 mars dernier par les éléments du commissariat de Point-E avant d’être déféré au parquet pour vente de viande impropre à la consommation, mise en danger de la santé publique, vagabondage et séjour irrégulier au Sénégal.



Selon le journal l'Observateur, les faits se sont déroulés aux alentours de 14 heures sur la Corniche-Ouest. Selon les informations rapportées, A. Diop, qui se trouvait au parking situé en face de l’ambassade du Mali, a aperçu le mis en cause descendre des rochers de la corniche avec un sac.



Intrigué par ses allées et venues quasi quotidiennes à la même heure et au même endroit, le témoin a décidé de le suivre discrètement. Arrivé sur les rochers, il aurait surpris le suspect en train d’égorger un chat à l’aide d’un tesson de bouteille, alors qu’un autre chat déjà tué se trouvait à ses côtés.



Aussitôt, A. Diop a alerté un policier présent non loin des lieux. Les témoignages recueillis ont également indiqué que Josep Adjinkou Godwin vendait des brochettes de viande dans un bol aux alentours de la Corniche-Ouest.



Interpellé par les forces de l’ordre, il a été formellement reconnu par un agent de police du nom de B. Tine, qui affirme lui avoir déjà acheté des brochettes.



Entendu par les enquêteurs, le mis en cause a reconnu les faits. Toutefois, il a tenté de soutenir que la viande était destinée à sa consommation personnelle, un argument qui n’a pas convaincu les enquêteurs. Il a finalement été déféré au parquet.

