Cheikh Omar Diagne dézingue le Pastef: « Parler de Parti-État, c’est trahir son serment et le peuple sénégalais »

Lors d’une conférence de presse tenue ce matin, Cheikh Omar Diagne, secrétaire général du Rassemblement pour la Vérité And Ci Degg (RV/ACD), a faite une déclaration relative une rupture assumée avec le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (Pastef). Sans ambages, il a tenu à clarifier sa posture. En effet, si lui et ses partisans se sont longtemps battus du côté de Pastef, ils ne se battront désormais plus pour Pastef. À ceux qui lui reprochent d’avoir soutenu le parti au pouvoir, il a opposé une réponse sans équivoque en s’exprimant en ces termes : « je ne regrette pas d’avoir soutenu le Pastef, car je l’ai fait pour mes principes. »



Ce qui est en cause, selon lui, c’est une déviation idéologique du mouvement qu’il avait accompagné. Le leader du RV/ACD estime que Pastef a abandonné le combat pour la souveraineté, combat qui constituait, à ses yeux, le fondement même de son engagement pour embrasser une logique partisane qu’il résume dans une formule cinglante : « le Parti avant la Patrie. » Une orientation qu’il rejette catégoriquement, rappelant que la patrie est et demeure au-dessus de toute formation politique, quelle qu’elle soit.



Cheikh Omar Diagne a par ailleurs tiré à boulets rouges sur le concept de « Parti-État », qu’il qualifie de trahison envers le peuple sénégalais. Il a souligné l’écart béant entre le discours tenu par l’actuel régime lorsqu’il était dans l’opposition et sa pratique du pouvoir aujourd’hui, dénonçant une contradiction fondamentale qui fragilise la crédibilité des dirigeants.