Cheikh Omar Diagne dézingue le Pastef: « Parler de Parti-État, c’est trahir son serment et le peuple sénégalais »

Lors d’une conférence de presse tenue ce matin, Cheikh Omar Diagne, secrétaire général du Rassemblement pour la Vérité And Ci Degg (RV/ACD), a faite une déclaration relative une rupture assumée avec le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (Pastef). Sans ambages, il a tenu à clarifier sa posture. En effet, si lui et ses partisans se sont longtemps battus du côté de Pastef, ils ne se battront désormais plus pour Pastef. À ceux qui lui reprochent d’avoir soutenu le parti au pouvoir, il a opposé une réponse sans équivoque en s’exprimant en ces termes : « je ne regrette pas d’avoir soutenu le Pastef, car je l’ai fait pour mes principes. »
Ce qui est en cause, selon lui, c’est une déviation idéologique du mouvement qu’il avait accompagné. Le leader du RV/ACD estime que Pastef a abandonné le combat pour la souveraineté, combat qui constituait, à ses yeux, le fondement même de son engagement pour embrasser une logique partisane qu’il résume dans une formule cinglante : « le Parti avant la Patrie. » Une orientation qu’il rejette catégoriquement, rappelant que la patrie est et demeure au-dessus de toute formation politique, quelle qu’elle soit.
Cheikh Omar Diagne a par ailleurs tiré à boulets rouges sur le concept de « Parti-État », qu’il qualifie de trahison envers le peuple sénégalais. Il a souligné l’écart béant entre le discours tenu par l’actuel régime lorsqu’il était dans l’opposition et sa pratique du pouvoir aujourd’hui, dénonçant une contradiction fondamentale qui fragilise la crédibilité des dirigeants.
Ce qui est en cause, selon lui, c’est une déviation idéologique du mouvement qu’il avait accompagné. Le leader du RV/ACD estime que Pastef a abandonné le combat pour la souveraineté, combat qui constituait, à ses yeux, le fondement même de son engagement pour embrasser une logique partisane qu’il résume dans une formule cinglante : « le Parti avant la Patrie. » Une orientation qu’il rejette catégoriquement, rappelant que la patrie est et demeure au-dessus de toute formation politique, quelle qu’elle soit.
Cheikh Omar Diagne a par ailleurs tiré à boulets rouges sur le concept de « Parti-État », qu’il qualifie de trahison envers le peuple sénégalais. Il a souligné l’écart béant entre le discours tenu par l’actuel régime lorsqu’il était dans l’opposition et sa pratique du pouvoir aujourd’hui, dénonçant une contradiction fondamentale qui fragilise la crédibilité des dirigeants.
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