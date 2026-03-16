Affaire Pape Cheikh Diallo : le mystérieux « Modou G. » fait tomber le masque d’un réseau sulfureux…Le Camerounais présenté comme son « proxénète » fait de lourdes révélations

L’enquête sur l’affaire de mœurs impliquant l’animateur Pape Cheikh Diallo continue de livrer son lot de révélations troublantes. Selon les informations du quotidien Libération, les investigations menées par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar ont franchi un nouveau cap avec l’arrestation d’un suspect présenté comme une pièce centrale du dossier.







D’après Libération, une 41ᵉ personne a été interpellée dans le cadre de cette enquête qualifiée de « tentaculaire », ouverte depuis le mois de février pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.







Le mis en cause est un ressortissant camerounais nommé Stéphan, connu dans certains cercles sous les pseudonymes « Modou G. » ou « Steph ». Face aux enquêteurs de la BR de Keur Massar, il aurait fait des aveux jugés explosifs, notamment après la découverte de plusieurs éléments techniques lors de l’exploitation du matériel saisi.







Toujours selon Libération, le suspect aurait reconnu qu’il jouait un rôle particulier auprès de Pape Cheikh Diallo. Il se présentait en effet comme son proxénète attitré, chargé de lui trouver des partenaires à travers une plateforme de rencontre spécialisée dont le journal préfère taire le nom. Le pseudonyme « Modou G. » ferait d’ailleurs référence directe à cette application.







Mais les déclarations du Camerounais ne se sont pas arrêtées là. Au cours de son audition, il aurait également admis avoir entretenu des relations sexuelles à plusieurs reprises avec l’animateur, se définissant lui-même comme l’un de ses amants.







Ces révélations viennent s’ajouter à d’autres témoignages recueillis par les enquêteurs. Libération rappelle en effet que plusieurs suspects arrêtés auparavant ont tenu des propos similaires devant les gendarmes.







Parmi eux figure l’étudiant Saliou Diallo, qui aurait reconnu avoir été un amant de l’animateur. Dans la même veine, Fallou Diop aurait confié avoir fait la connaissance de Pape Cheikh Diallo dans la salle de fitness fréquentée par ce dernier.







L’enquête a également mis en cause Doudou Lamine Dieng, un agent de banque déféré en même temps que l’animateur, dont la déposition irait dans le même sens. Ibrahima Magib Seck aurait lui aussi confirmé certains éléments du dossier. Bien qu’il se soit présenté comme « passif », il aurait reconnu avoir participé à des soirées privées organisées au domicile de Pape Cheikh Diallo aux Mamelles.







Au fil des auditions et des arrestations, les enquêteurs semblent ainsi reconstituer les contours d’un réseau complexe mêlant relations clandestines, soirées privées et soupçons d’activités criminelles.







Pour les gendarmes de la BR de Keur Massar, la piste explorée depuis plusieurs semaines pourrait encore conduire à d’autres interpellations, tant le dossier semble ramifié.

