APTE autour d’un « Ndogou » : Ousmane Sonko se projette pour 2027 et 2029, écarte toute démission et met en garde sur la dissolution de l’Assemblée


APTE autour d’un « Ndogou » : Ousmane Sonko se projette pour 2027 et 2029, écarte toute démission et met en garde sur la dissolution de l’Assemblée

Après la Coalition Diomaye Président, c’est autour de l’APTE de se distinguer. C’est autour d’un ndogou, ce samedi, qu’Ousmane Sonko a choisi de prendre la parole devant ses alliés. Une rencontre ouverte par Aïda Mbodj avant que le Premier ministre ne s’empare du micro pour livrer un discours articulé autour de quatre axes majeurs qui dessinent en filigrane sa stratégie politique pour les années à venir.

 

Sur la question qui agite les cercles politiques depuis plusieurs semaines, le président de Pastef a été sans ambiguïté : il ne démissionnera pas. Le chef du gouvernement a indiqué que seul le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, aurait la prérogative de mettre fin à ses fonctions de Premier ministre. Une posture qui ressemblerait à un défi aux voix qui, au sein même de la majorité, appellent à un remaniement ou à un départ volontaire.

 

Le Premier ministre, par ailleurs personne morale de Pastef, entend conserver sa liberté de manœuvre politique en vue de l’échéance présidentielle de 2029, qu’il prépare activement avec ses alliés regroupés au sein de l’Alliance Patriotique pour le Travail et l’Éthique (APTE). Le ndogou de ce samedi apparaît ainsi moins comme un simple moment de convivialité que comme une réunion de cadrage d’une coalition en construction. Cette démarche s’inscrit d’ailleurs dans une tradition bien ancrée chez Pastef, dont le leader a rappelé qu’il a toujours fait le choix de l’alliance. En 2017 avec « Ndaw Askan Wi », en 2019 avec le MRDS et d’autres partis et mouvements, en 2022 avec Yewwi Askan Wi, puis en 2024 avec la Coalition Diomaye Président. Seules les législatives de cette même année avaient vu Pastef se présenter en solo, dans le but explicite de sécuriser une majorité à l’Assemblée nationale. À plus court terme, le Premier ministre a par ailleurs fixé un objectif clair pour les élections locales de 2027. Il s’agit principalement de remporter toutes les mairies du pays avec ses alliés. Une ambition territoriale totale qui témoigne de la volonté de Sonko d’asseoir une implantation locale solide avant toute nouvelle bataille nationale.

 

Enfin, sur la question sensible d’une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko a semblé adresser un avertissement à peine voilé au chef de l’État. En rappelant qu’il dispose, lui aussi, d’une coalition, il a laissé entendre que toute dissolution ne serait pas sans conséquences politiques pour la majorité présidentielle et que lui-même serait en mesure de peser dans le rapport de force qui en découlerait.

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Dimanche 15 Mars 2026
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