Cheikh Oumar Diagne charge le régime : « Ce gouvernement ne fera rien d’important pour ce pays »

Dans la continuité de sa conférence de presse de ce lundi, Cheikh Omar Diagne, secrétaire général du Rassemblement pour la Vérité And Ci Degg (RV/ACD), a déniché des contradictions du régime actuel entre un discours souverainiste affiché et une réalité économique qu’il juge alarmante.



Le leader du RV/ACD, dans un bilan sans équivoque estime que le pouvoir s’enlise dans les polémiques et les affrontements politiques, au moment où les Sénégalais, eux, continuent de souffrir. « Ce régime ne fera rien d’important dans ce pays », a-t-il indiqué sans oublier d’inviter les autorités à cesser de se perdre dans les querelles stériles pour se concentrer sur l’essentiel : le développement économique du Sénégal.



La question du financement de l’économie n’a pas été occultée par Cheikh Omar Diagne. Il a dénoncé le coût prohibitif du crédit au Sénégal, dont le taux avoisine les 7 %, estimant que cette réalité constitue un frein majeur à l’investissement des entreprises. Il a par ailleurs fustigé la domination des banques étrangères dans le paysage financier national, des établissements davantage tournés vers la maximisation de leurs profits à court terme que vers le financement du développement à long terme. « Un État qui veut penser le développement doit d’abord le penser en aval », a-t-il martelé, plaidant pour une refonte profonde du système bancaire, monétaire et assurantiel du pays.



C’est sur le terrain de la souveraineté économique que Cheikh Omar Diagne a été le plus cinglant. Alors que le régime se revendique souverainiste, il a relevé que les opérateurs turcs, chinois et les consortiums d’entreprises françaises continuent d’occuper des positions stratégiques dans l’économie sénégalaise, sans avoir été inquiétés. Pire, l’ambition affichée de créer des champions économiques nationaux se heurte à une réalité cruelle : certains d’entre eux ont déjà déposé le bilan.



Le leader du RV/ACD a également tiré la sonnette d’alarme sur la dégradation du climat des affaires. Cheikh Oumar Diagne souligne que le Sénégal, pourtant doté d’atouts indéniables stabilité politique, cadre de vie agréable, population accueillante, perd du terrain face à ses voisins. Il a cité en exemple la Côte d’Ivoire, qui capte désormais des investissements majeurs, notamment en provenance d’Allemagne, au détriment de Dakar.