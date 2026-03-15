Lutte contre le faux monnayage : Plus d’un milliard de francs CFA de faux billets saisis dans les îles du Saloum


Lutte contre le faux monnayage : Plus d’un milliard de francs CFA de faux billets saisis dans les îles du Saloum
La lutte contre le faux monnayage dans la Région douanière du Centre franchit une nouvelle étape. Les agents de la Subdivision des douanes de Kaolack, appuyés par les éléments des Brigade mobiles des douanes et du Poste des douanes de Keur Moussa, ont mis la main, ce samedi 14 mars 2026 vers 16 heures, sur un lot important de billets noirs au cours d'une opération menée dans les îles du Saloum, dans le rayon Djifère – Fimela – Dionewar.
 
La saisie porte précisément sur 695 coupures de billets noirs de 100 dollars américains et 2 931 coupures de billets noirs de 500 euros, soit une contrevaleur totale estimée à 1 001 057 125  francs CFA. Il s'agit de l'une des prises les plus significatives enregistrées dans cette zone depuis le lancement de l'opération. Cette interception est le fruit de l'exploitation d'un renseignement, suivi de la mise en place d'un dispositif discret de surveillance et de filature. Les investigations visaient à déjouer une opération de lavage planifiée depuis un pays frontalier, dont les protagonistes avaient prévu d'écouler les faux billets dans les îles du Saloum. C'est à Dioffior, dans la Région de Fatick, que trois individus ont finalement été appréhendés en possession des coupures litigieuses.
 
Placés en garde à vue, les mis en cause doivent être déférés dans les prochaines heures devant le Parquet de Kaolack. Par ailleurs, cette nouvelle saisie intervient dans la continuité d'autres opérations récentes conduites dans la même zone, ayant abouti à des prises évaluées à 730 millions de francs CFA.
 
Dans un communiqué diffusé par sa Division de la Communication et des Relations publiques, la Direction générale des douanes (DGD) réaffirme sa détermination à lutter contre la criminalité économique et financière sous toutes ses formes, notamment le faux monnayage. Les investigations et les opérations « Coup de poing » se poursuivent en vue du démantèlement complet des réseaux de faussaires actifs dans la région.
Autres articles
Dimanche 15 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Khalifa Sall annonce son retour dans le débat public et appelle à construire une alternative politique

Khalifa Sall annonce son retour dans le débat public et appelle à construire une alternative politique - 15/03/2026

[REPORTAGE] Marché HLM : les vendeurs de tissus prêts pour la Korité, mais les clients tardent à venir

[REPORTAGE] Marché HLM : les vendeurs de tissus prêts pour la Korité, mais les clients tardent à venir - 15/03/2026

APTE autour d’un « Ndogou » : Ousmane Sonko se projette pour 2027 et 2029, écarte toute démission et met en garde sur la dissolution de l’Assemblée

APTE autour d’un « Ndogou » : Ousmane Sonko se projette pour 2027 et 2029, écarte toute démission et met en garde sur la dissolution de l’Assemblée - 15/03/2026

Corniche-Ouest : un vendeur de brochettes de viande de chat interpellé par la Police

Corniche-Ouest : un vendeur de brochettes de viande de chat interpellé par la Police - 14/03/2026

Décès d’un détenu à la MAC de Mbour : Des accusations de négligence après la mort de Fallou Ndiaye...

Décès d’un détenu à la MAC de Mbour : Des accusations de négligence après la mort de Fallou Ndiaye... - 14/03/2026

TOUBA- Révolution chirurgicale / Dr Massamba Thioro Sall pour inscrire Fawzeini à la pointe de la chirurgie du rachis en Afrique de l'Ouest

TOUBA- Révolution chirurgicale / Dr Massamba Thioro Sall pour inscrire Fawzeini à la pointe de la chirurgie du rachis en Afrique de l'Ouest - 14/03/2026

Lutte contre la criminalité financière: 730 millions CFA en billets noirs saisis par les Douanes du Centre

Lutte contre la criminalité financière: 730 millions CFA en billets noirs saisis par les Douanes du Centre - 13/03/2026

Protocole d'accord non respecté, Conseil supérieur non convoqué : L'Intersyndicale des collectivités territoriales hausse le ton

Protocole d'accord non respecté, Conseil supérieur non convoqué : L'Intersyndicale des collectivités territoriales hausse le ton - 13/03/2026

Madiambal Diagne charge Sonko après le point sur les contrats et conventions : « C’est un sabotage du mandat de Diomaye »

Madiambal Diagne charge Sonko après le point sur les contrats et conventions : « C’est un sabotage du mandat de Diomaye » - 13/03/2026

Pédophilie, vidéos macabres : l’enquête sur le Ghanéen arrêté à Jaxaay dévoile un cauchemar pour des enfants…36 vidéos du suspect entretenant des relations sexuelles avec des enfants.

Pédophilie, vidéos macabres : l’enquête sur le Ghanéen arrêté à Jaxaay dévoile un cauchemar pour des enfants…36 vidéos du suspect entretenant des relations sexuelles avec des enfants. - 13/03/2026

Groupes secrets, Réseaux infiltrés, sextapes et pseudonymes : la traque des «RV homosexuels» s’élargit, un mystérieux «Sandra» tombe dans les filets de la BR

Groupes secrets, Réseaux infiltrés, sextapes et pseudonymes : la traque des «RV homosexuels» s’élargit, un mystérieux «Sandra» tombe dans les filets de la BR - 13/03/2026

Incendie au marché Rebeuss : d’importants dégâts matériels, commerçants et riverains appellent à l’aide

Incendie au marché Rebeuss : d’importants dégâts matériels, commerçants et riverains appellent à l’aide - 12/03/2026

[🛑DIRECT/Urgent ] Point de presse du Premier ministre Ousmane SONKO

[🛑DIRECT/Urgent ] Point de presse du Premier ministre Ousmane SONKO - 12/03/2026

Dette extérieure /471 millions de dollars payés : Dakar règle ses eurobonds à temps et évite le spectre du défaut de paiement

Dette extérieure /471 millions de dollars payés : Dakar règle ses eurobonds à temps et évite le spectre du défaut de paiement - 12/03/2026

[ Reportage] Tensions au sommet de l’État : Les Dakarois appellent à l’unité et au respect des promesses électorales

[ Reportage] Tensions au sommet de l’État : Les Dakarois appellent à l’unité et au respect des promesses électorales - 12/03/2026

Mélenchon brise le silence sur la nouvelle loi sénégalaise contre l’homosexualité: « C’est absurde… »

Mélenchon brise le silence sur la nouvelle loi sénégalaise contre l’homosexualité: « C’est absurde… » - 12/03/2026

Cambérène - Entre trahison et audace : il vole les 15 moutons de son ami… puis participe aux recherches pour “l’aider”

Cambérène - Entre trahison et audace : il vole les 15 moutons de son ami… puis participe aux recherches pour “l’aider” - 12/03/2026

Scandales sexuels , Célébrités, étudiants et prédateurs : comment la justice a lancé une vaste opération contre plusieurs réseaux …82 mandats de dépôt

Scandales sexuels , Célébrités, étudiants et prédateurs : comment la justice a lancé une vaste opération contre plusieurs réseaux …82 mandats de dépôt - 12/03/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 11 Mars 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 11 Mars 2026 - 11/03/2026

Projet de loi sur l’homosexualité / Thierno Alassane: « Je refuse de voter cette loi… car le gouvernement fait preuve de mauvaise foi »

Projet de loi sur l’homosexualité / Thierno Alassane: « Je refuse de voter cette loi… car le gouvernement fait preuve de mauvaise foi » - 11/03/2026

Tensions à l’UCAD : le Collectif des amicales suspend son point de presse après une prière marquée par une atmosphère houleuse

Tensions à l’UCAD : le Collectif des amicales suspend son point de presse après une prière marquée par une atmosphère houleuse - 11/03/2026

Justice : Cheikh Omar Diagne reconnu coupable avec une amende de 500 000 francs CFA

Justice : Cheikh Omar Diagne reconnu coupable avec une amende de 500 000 francs CFA - 11/03/2026

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale :Les députés examinent Projet de loi N°05/2026 modifiant l'article 319 visant à durcir les peines sur l'Homosexuel

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale :Les députés examinent Projet de loi N°05/2026 modifiant l'article 319 visant à durcir les peines sur l'Homosexuel - 11/03/2026

Billets noirs d’un milliard de FCFA : un commandant de l’armée et trois coaccusés risquent 10 ans de prison

Billets noirs d’un milliard de FCFA : un commandant de l’armée et trois coaccusés risquent 10 ans de prison - 11/03/2026

Scandale au tribunal de Mbour : l’ancien secrétaire du procureur accusé d’avoir siphonné 11,5 millions des caisses

Scandale au tribunal de Mbour : l’ancien secrétaire du procureur accusé d’avoir siphonné 11,5 millions des caisses - 11/03/2026

Accident à l’aube à la Médina : Azoura Fall passe de la « perte » de permis à l’aveu embarrassant

Accident à l’aube à la Médina : Azoura Fall passe de la « perte » de permis à l’aveu embarrassant - 11/03/2026

Sexe, chantage et identités fictives : l’affaire Ouzin Keita éclabousse plusieurs villes

Sexe, chantage et identités fictives : l’affaire Ouzin Keita éclabousse plusieurs villes - 11/03/2026

ONU: Mbaye Dione réaffirme le soutien indéfectible de Moustapha Niass à la candidature de Macky Sall

ONU: Mbaye Dione réaffirme le soutien indéfectible de Moustapha Niass à la candidature de Macky Sall - 10/03/2026

Dette intérieure, eurobonds et querelles au sommet - Mbaye Dione sonne l’alerte : Entre enfantillages politiques et crise économique, le Sénégal à la croisée des chemins

Dette intérieure, eurobonds et querelles au sommet - Mbaye Dione sonne l’alerte : Entre enfantillages politiques et crise économique, le Sénégal à la croisée des chemins - 10/03/2026

Accusations explosives, procès imminent : Cheikh Omar Diagne rétropédale devant les enquêteurs…l’affaire prend une tournure judiciaire

Accusations explosives, procès imminent : Cheikh Omar Diagne rétropédale devant les enquêteurs…l’affaire prend une tournure judiciaire - 10/03/2026

RSS Syndication