[ Reportage] Préparatifs de la Korité : Les tailleurs sous le signe de l’austérité

À quelques jours de la Korité, les ateliers de couture tournent à plein régime. Toutefois, derrière cette effervescence, les tailleurs affichent une certaine inquiétude face à la conjoncture économique.

Rencontrés dans leurs ateliers, ces artisans confient au micro de Dakaractu que la crise économique actuelle impacte fortement leur activité. Ils notent une baisse des commandes, des clients devenus plus exigeants sur les prix, ainsi qu’une hausse continue du coût des matières premières.

Malgré ces difficultés, les tailleurs restent mobilisés pour satisfaire leur clientèle, soucieuse d’arborer de belles tenues à l’occasion de la fête. Entre résilience et espoir, ces professionnels espèrent une amélioration de la situation économique afin de retrouver un niveau d’activité plus stable après la Korité.