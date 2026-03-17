[ Reportage] Préparatifs de la Korité : Les tailleurs sous le signe de l’austérité

À quelques jours de la Korité, les ateliers de couture tournent à plein régime. Toutefois, derrière cette effervescence, les tailleurs affichent une certaine inquiétude face à la conjoncture économique.
Rencontrés dans leurs ateliers, ces artisans confient au micro de Dakaractu que la crise économique actuelle impacte fortement leur activité. Ils notent une baisse des commandes, des clients devenus plus exigeants sur les prix, ainsi qu’une hausse continue du coût des matières premières.
Malgré ces difficultés, les tailleurs restent mobilisés pour satisfaire leur clientèle, soucieuse d’arborer de belles tenues à l’occasion de la fête. Entre résilience et espoir, ces professionnels espèrent une amélioration de la situation économique afin de retrouver un niveau d’activité plus stable après la Korité.
Rencontrés dans leurs ateliers, ces artisans confient au micro de Dakaractu que la crise économique actuelle impacte fortement leur activité. Ils notent une baisse des commandes, des clients devenus plus exigeants sur les prix, ainsi qu’une hausse continue du coût des matières premières.
Malgré ces difficultés, les tailleurs restent mobilisés pour satisfaire leur clientèle, soucieuse d’arborer de belles tenues à l’occasion de la fête. Entre résilience et espoir, ces professionnels espèrent une amélioration de la situation économique afin de retrouver un niveau d’activité plus stable après la Korité.
Autres articles
-
“42 arrestations… et ce n’est pas fini” : l’affaire Pape Cheikh Diallo s’enfonce dans un engrenage explosif
-
« Je les attrape dans la rue. Après les avoir égorgés et dépecés, je ne cuisine pas la viande… je les braise plutôt. » : les aveux glaçants du vendeur de brochettes qui choquent les étudiants mangeurs de « DIBI HAOUSSA »
-
« Fumier ! », « Menteur ! », « Tu as menti pour arriver là ! » : quand les dirigeants s’insultent à huis clos…au cœur d’un Comex de la FSF où les insultes ont remplacé le dialogue
-
Corruption et faux actes / Réseau clandestin au ministère : le scandale qui secoue les Affaires étrangères et éclabousse les hautes sphères de l’État
-
“Je défie Sonko de venir débattre !” : Oumar Youm démonte le discours du gouvernement sur le pétrole et les mines...