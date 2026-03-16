Affaires pédophile à Jaxaay : les aveux glaçants du prédateur Evans Aboutsi secouent la communauté…”Je filmais afin de les visionner ultérieurement pour...”

Selon les informations obtenues, le ressortissant ghanéen a avoué avoir abusé de jeunes garçons depuis près de quatre ans. Ses confessions, détaillées et troublantes, ont été recueillies par les enquêteurs du commissariat de Jaxaay.
Dans ses aveux, Aboutsi a également reconnu être alcoolique, précisant que chaque consommation d’alcool déclenchait chez lui une forte pulsion sexuelle dirigée vers des enfants.
Par ailleurs, les enquêteurs ont saisi sur son ordinateur portable des vidéos pédopornographiques, dont certaines montraient des abus commis par d’autres individus. Evans Aboutsi a déclaré les avoir téléchargées depuis le réseau social Telegram. Concernant les vidéos le montrant lui-même en train d’abuser d’enfants, il a admis qu’il les filmait afin de les visionner ultérieurement pour ses actes de masturbation.
L’affaire met en lumière un profil de délinquant sexuel particulièrement dangereux, mêlant violence, exploitation de mineurs et consommation de contenus pédopornographiques. Les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer l’ampleur de ses agissements et d’identifier d’éventuelles complices ou victimes supplémentaires.
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