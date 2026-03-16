Affaires pédophile à Jaxaay : les aveux glaçants du prédateur Evans Aboutsi secouent la communauté…”Je filmais afin de les visionner ultérieurement pour...”


Affaires pédophile à Jaxaay : les aveux glaçants du prédateur Evans Aboutsi secouent la communauté…”Je filmais afin de les visionner ultérieurement pour...”
L’affaire qui ébranle actuellement la ville de Jaxaay a pris une tournure encore plus sombre avec les révélations faites par le principal suspect, Evans Aboutsi, arrêté pour actes contre nature, pédophilie et viols sur plusieurs mineurs.

 

 

Selon les informations obtenues, le ressortissant ghanéen a avoué avoir abusé de jeunes garçons depuis près de quatre ans. Ses confessions, détaillées et troublantes, ont été recueillies par les enquêteurs du commissariat de Jaxaay.

 

Dans ses aveux, Aboutsi a également reconnu être alcoolique, précisant que chaque consommation d’alcool déclenchait chez lui une forte pulsion sexuelle dirigée vers des enfants.

 

Par ailleurs, les enquêteurs ont saisi sur son ordinateur portable des vidéos pédopornographiques, dont certaines montraient des abus commis par d’autres individus. Evans Aboutsi a déclaré les avoir téléchargées depuis le réseau social Telegram. Concernant les vidéos le montrant lui-même en train d’abuser d’enfants, il a admis qu’il les filmait afin de les visionner ultérieurement pour ses actes de masturbation.

 

L’affaire met en lumière un profil de délinquant sexuel particulièrement dangereux, mêlant violence, exploitation de mineurs et consommation de contenus pédopornographiques. Les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer l’ampleur de ses agissements et d’identifier d’éventuelles complices ou victimes supplémentaires.

Autres articles
Lundi 16 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Affaire Pape Cheikh Diallo : le mystérieux « Modou G. » fait tomber le masque d’un réseau sulfureux…Le Camerounais présenté comme son « proxénète » fait de lourdes révélations

Affaire Pape Cheikh Diallo : le mystérieux « Modou G. » fait tomber le masque d’un réseau sulfureux…Le Camerounais présenté comme son « proxénète » fait de lourdes révélations - 16/03/2026

Lutte contre le faux monnayage : Plus d’un milliard de francs CFA de faux billets saisis dans les îles du Saloum

Lutte contre le faux monnayage : Plus d’un milliard de francs CFA de faux billets saisis dans les îles du Saloum - 15/03/2026

Khalifa Sall annonce son retour dans le débat public et appelle à construire une alternative politique

Khalifa Sall annonce son retour dans le débat public et appelle à construire une alternative politique - 15/03/2026

[REPORTAGE] Marché HLM : les vendeurs de tissus prêts pour la Korité, mais les clients tardent à venir

[REPORTAGE] Marché HLM : les vendeurs de tissus prêts pour la Korité, mais les clients tardent à venir - 15/03/2026

Le serment oublié de Habib Sy : Quand Sonko révèle les secrets de la candidature de 2024

Le serment oublié de Habib Sy : Quand Sonko révèle les secrets de la candidature de 2024 - 15/03/2026

APTE autour d’un « Ndogou » : Ousmane Sonko se projette pour 2027 et 2029, écarte toute démission et met en garde sur la dissolution de l’Assemblée

APTE autour d’un « Ndogou » : Ousmane Sonko se projette pour 2027 et 2029, écarte toute démission et met en garde sur la dissolution de l’Assemblée - 15/03/2026

Corniche-Ouest : un vendeur de brochettes de viande de chat interpellé par la Police

Corniche-Ouest : un vendeur de brochettes de viande de chat interpellé par la Police - 14/03/2026

Décès d’un détenu à la MAC de Mbour : Des accusations de négligence après la mort de Fallou Ndiaye...

Décès d’un détenu à la MAC de Mbour : Des accusations de négligence après la mort de Fallou Ndiaye... - 14/03/2026

TOUBA- Révolution chirurgicale / Dr Massamba Thioro Sall pour inscrire Fawzeini à la pointe de la chirurgie du rachis en Afrique de l'Ouest

TOUBA- Révolution chirurgicale / Dr Massamba Thioro Sall pour inscrire Fawzeini à la pointe de la chirurgie du rachis en Afrique de l'Ouest - 14/03/2026

Lutte contre la criminalité financière: 730 millions CFA en billets noirs saisis par les Douanes du Centre

Lutte contre la criminalité financière: 730 millions CFA en billets noirs saisis par les Douanes du Centre - 13/03/2026

Protocole d'accord non respecté, Conseil supérieur non convoqué : L'Intersyndicale des collectivités territoriales hausse le ton

Protocole d'accord non respecté, Conseil supérieur non convoqué : L'Intersyndicale des collectivités territoriales hausse le ton - 13/03/2026

Madiambal Diagne charge Sonko après le point sur les contrats et conventions : « C’est un sabotage du mandat de Diomaye »

Madiambal Diagne charge Sonko après le point sur les contrats et conventions : « C’est un sabotage du mandat de Diomaye » - 13/03/2026

Pédophilie, vidéos macabres : l’enquête sur le Ghanéen arrêté à Jaxaay dévoile un cauchemar pour des enfants…36 vidéos du suspect entretenant des relations sexuelles avec des enfants.

Pédophilie, vidéos macabres : l’enquête sur le Ghanéen arrêté à Jaxaay dévoile un cauchemar pour des enfants…36 vidéos du suspect entretenant des relations sexuelles avec des enfants. - 13/03/2026

Groupes secrets, Réseaux infiltrés, sextapes et pseudonymes : la traque des «RV homosexuels» s’élargit, un mystérieux «Sandra» tombe dans les filets de la BR

Groupes secrets, Réseaux infiltrés, sextapes et pseudonymes : la traque des «RV homosexuels» s’élargit, un mystérieux «Sandra» tombe dans les filets de la BR - 13/03/2026

Incendie au marché Rebeuss : d’importants dégâts matériels, commerçants et riverains appellent à l’aide

Incendie au marché Rebeuss : d’importants dégâts matériels, commerçants et riverains appellent à l’aide - 12/03/2026

[🛑DIRECT/Urgent ] Point de presse du Premier ministre Ousmane SONKO

[🛑DIRECT/Urgent ] Point de presse du Premier ministre Ousmane SONKO - 12/03/2026

Dette extérieure /471 millions de dollars payés : Dakar règle ses eurobonds à temps et évite le spectre du défaut de paiement

Dette extérieure /471 millions de dollars payés : Dakar règle ses eurobonds à temps et évite le spectre du défaut de paiement - 12/03/2026

[ Reportage] Tensions au sommet de l’État : Les Dakarois appellent à l’unité et au respect des promesses électorales

[ Reportage] Tensions au sommet de l’État : Les Dakarois appellent à l’unité et au respect des promesses électorales - 12/03/2026

Mélenchon brise le silence sur la nouvelle loi sénégalaise contre l’homosexualité: « C’est absurde… »

Mélenchon brise le silence sur la nouvelle loi sénégalaise contre l’homosexualité: « C’est absurde… » - 12/03/2026

Cambérène - Entre trahison et audace : il vole les 15 moutons de son ami… puis participe aux recherches pour “l’aider”

Cambérène - Entre trahison et audace : il vole les 15 moutons de son ami… puis participe aux recherches pour “l’aider” - 12/03/2026

Scandales sexuels , Célébrités, étudiants et prédateurs : comment la justice a lancé une vaste opération contre plusieurs réseaux …82 mandats de dépôt

Scandales sexuels , Célébrités, étudiants et prédateurs : comment la justice a lancé une vaste opération contre plusieurs réseaux …82 mandats de dépôt - 12/03/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 11 Mars 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 11 Mars 2026 - 11/03/2026

Projet de loi sur l’homosexualité / Thierno Alassane: « Je refuse de voter cette loi… car le gouvernement fait preuve de mauvaise foi »

Projet de loi sur l’homosexualité / Thierno Alassane: « Je refuse de voter cette loi… car le gouvernement fait preuve de mauvaise foi » - 11/03/2026

Tensions à l’UCAD : le Collectif des amicales suspend son point de presse après une prière marquée par une atmosphère houleuse

Tensions à l’UCAD : le Collectif des amicales suspend son point de presse après une prière marquée par une atmosphère houleuse - 11/03/2026

Justice : Cheikh Omar Diagne reconnu coupable avec une amende de 500 000 francs CFA

Justice : Cheikh Omar Diagne reconnu coupable avec une amende de 500 000 francs CFA - 11/03/2026

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale :Les députés examinent Projet de loi N°05/2026 modifiant l'article 319 visant à durcir les peines sur l'Homosexuel

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale :Les députés examinent Projet de loi N°05/2026 modifiant l'article 319 visant à durcir les peines sur l'Homosexuel - 11/03/2026

Billets noirs d’un milliard de FCFA : un commandant de l’armée et trois coaccusés risquent 10 ans de prison

Billets noirs d’un milliard de FCFA : un commandant de l’armée et trois coaccusés risquent 10 ans de prison - 11/03/2026

Scandale au tribunal de Mbour : l’ancien secrétaire du procureur accusé d’avoir siphonné 11,5 millions des caisses

Scandale au tribunal de Mbour : l’ancien secrétaire du procureur accusé d’avoir siphonné 11,5 millions des caisses - 11/03/2026

Accident à l’aube à la Médina : Azoura Fall passe de la « perte » de permis à l’aveu embarrassant

Accident à l’aube à la Médina : Azoura Fall passe de la « perte » de permis à l’aveu embarrassant - 11/03/2026

Sexe, chantage et identités fictives : l’affaire Ouzin Keita éclabousse plusieurs villes

Sexe, chantage et identités fictives : l’affaire Ouzin Keita éclabousse plusieurs villes - 11/03/2026

RSS Syndication