[REPORTAGE] Marché Castors : oignons et pommes de terre abondent à l’approche de la Korité

Les commerçants expliquent que la présence encore importante de stocks d’oignons et de pommes de terre importés ralentit les ventes. Selon eux, bien que l’État ait ordonné l’arrêt des importations, certains conteneurs récemment sortis du port continuent d’alimenter le marché. « Il reste encore des stocks et, dans la semaine, le dernier conteneur est sorti du port. C’est ce qui nous a handicapés », expliquent Mbaye Diouf et Abba Dièye, évoquant les difficultés rencontrées pour écouler leurs marchandises.







Malgré cette situation, les prix restent relativement accessibles pour les consommateurs. Le sac de 25 kilos d’oignons se vend entre 7 000 et 7 500 francs CFA, un tarif similaire à celui des pommes de terre. Les vendeurs lancent toutefois un appel aux autorités, demandant une meilleure régulation des importations. Selon Mbaye Diouf, une arrivée massive de produits étrangers perturbe la production locale et fragilise les commerçants ainsi que les producteurs nationaux.

