Décès d’un détenu à la MAC de Mbour : Des accusations de négligence après la mort de Fallou Ndiaye...

Le décès d’un détenu à la Maison d’Arrêt et de Correction de Mbour suscite une vive émotion et soulève des interrogations sur les conditions de prise en charge sanitaire au sein de l’établissement pénitentiaire.



Le détenu, identifié sous le nom de Fallou Ndiaye, pensionnaire de la chambre 12, serait décédé après avoir souffert d’une maladie. Selon plusieurs sources concordantes, les autorités pénitentiaires auraient été informées de son état de santé, mais la prise en charge médicale n’aurait pas été effectuée à temps.



Ces informations, qui restent à être officiellement confirmées, alimentent l’indignation de certains détenus, convaincus qu’une réaction plus rapide aurait pu éviter l’issue tragique. À la suite de l’annonce du décès, des tensions ont été signalées entre détenus et administration pénitentiaire à l’intérieur de la prison.



Pour l’heure, les circonstances exactes du décès restent à éclaircir. Plusieurs voix appellent déjà à l’ouverture d’une enquête afin d’établir les faits et de situer les responsabilités éventuelles.



Contactées pour obtenir leur version des faits, les autorités pénitentiaires n’ont pas pu être jointes malgré plusieurs tentatives, laissant pour l’instant de nombreuses zones d’ombre autour de ce drame.



Cette situation remet également au centre du débat la question de l’accès aux soins pour les détenus, un sujet souvent soulevé par les organisations de défense des droits humains.



En attendant une communication officielle, le climat reste marqué par l’émotion et les interrogations autour du décès de Fallou Ndiaye à la MAC de Mbour.