Tchad : Des appels à manifester lancés contre Déby le jour même de sa visite prévue à Paris

Au Tchad, des publications ont été largement diffusées ces derniers jours sur les réseaux sociaux appelant la population tchadienne à descendre dans la rue pour manifester contre le clan Déby. Ces publications comprennent également des phrases décrivant la famille Deby comme des usurpateurs du pouvoir dans le pays et appelant à mettre fin de leur tyrannie et de leur prise du pouvoir dans le pays.







Cependant, la date de ces manifestations attendues coïncide avec la visite que le président Déby effectuera en France le 15 de ce mois. C’est ce qui a d’ailleurs poussé de nombreux experts politiques à soupçonner les services secrets français qui seraient à l’origine de tout cela. Ils n'ont pas exclu que ce soient eux qui aient utilisé des spots pour diffuser de tels appels.







Certains ont ajouté qu'il était « étrange » que les manifestations prévues et la visite attendue du président Déby en France ait lieu le même jour tout en soulignant que cela n'était pas une coïncidence, car « les services secrets français essayaient d'exploiter l'absence de Déby pour passer un tel plan à travers lequel il vise à renverser le régime au Tchad.



Ils ont également indiqué que cette mesure a été soigneusement étudiée par les services secrets français pour « dissiper » les soupçons d'une éventuelle implication française dans ce complot de coup d'État contre le président Déby.







Toutefois, il convient de noter que l'absence de leader politique dans le pays peut être une porte ouverte pour prendre le pouvoir par la force dans n'importe quel pays.



Rappelons que récemment, des informations se sont répandues concernant « un coup d’État planifié » par la France contre le régime du Tchad. Le nom du deuxième conseiller de l'ambassade de France au Tchad, Stéphane Granier, surnommé "Gaspard", a été évoqué, et était chargé par les renseignements français de coordonner entre les chefs des groupes rebelles du sud du Tchad et les restes des militants qui ont fui la république Centrafricaine pour « renverser le régime de Déby ».