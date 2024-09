Taslima (Sédhiou) : CDD préparatifs de la 79e édition du gamou...L'eau un problème majeur décelé...

Les préparatifs pour la 79e édition du gamou de Taslima vont bon train. Ainsi, les mêmes doléances ont été au menu du comité départemental de développement (CDD) par le comité d'organisation sous la houlette de Boubacar Bayoungou Sagna, préfet du département de Bounkiling. Ainsi, le comité d'organisation estime que l'eau potable demeure un problème voire une inquiétude du comité. C'est pourquoi, le comité souhaite ardemment la réparation du forage en panne avant le gamou qui est devenue une demande sociale dans cette localité.

Par ailleurs, toutes les dispositions sont prises, selon le préfet, pour un bon déroulement du gamou. Il s'agit entre autres de la santé, de la sécurité, de l'assainissement et de l'eau, de l'hygiène, l'électrification des lieux. En ce sens, les préparatifs se poursuivent pour célébrer la naissance du prophète Mahomed (Psl). Dans cette dynamique, le comité souhaite avoir pour le moment des citernes d'eau pour régler les questions d'urgence. Ainsi, les services techniques présents à la rencontre ont pris des engagements pour un bon déroulement du gamou.

À en croire toujours le Préfet, "l'objectif est de recueillir les doléances et faire l'expression des besoins. Nous prenons en compte ces doléances tout en mettant à la disposition du gamou les besoins exprimés comme la sécurité, l'hygiène, la santé, l'éclairage et l'eau entre autres. Ce CDD s'inscrit dans le cadre de diagnostiquer les difficultés et de proposer des solutions pour un bon déroulement du maouloud."

Mouhamadou Kabirou Diaby, président d'organisation, d'avancer : " je salue la présence de tout le monde. Dans cette attente, nous avons des difficultés liées à l'eau potable, à la désinfection, à la sécurité entre autres pour une bonne célébration du maouloud." Cependant , il rappelle : "Nous souhaitons que le forage soit réparé avant la tenue du gamou et qu'on mette à notre disposition des citernes d'eau aussi. Dans la foulée, nous voulons que la case de santé soit renforcée en médicaments et personnel en y associant les agents de la Croix Rouge en passant par le renforcement de la sécurité car le site a changé cette année et nécessite un déploiement de sapeurs-pompiers. D'ailleurs, je souhaite que l'État augmente son appui en denrées pour la prise en charge des nombreux pèlerins."

Elhadji Khalifa Diaby, porte-parole d'ajouter : "La priorité demeure la réhabilitation du forage car l'eau est une denrée essentielle dans l'organisation du gamou en plus de l'hygiène et de la santé."

Cette année, le comité d'organisation a déplacé le site du gamou pour pouvoir accueillir un nombre de plus en plus important de pèlerins. C'est dans cette optique que le comité d'organisation sollicite l'appui de l'État et des bonnes volontés pour la réussite du gamou.