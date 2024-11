Tarification des offres : des opérateurs de téléphonie dans le collimateur de l'Artp pour plusieurs cas de non-conformité du tarif affiché

D'après nos confrères de Libération, les opérateurs de téléphonie, Sonatel, Expresso, Sirius Telecom et Sahl ont été mis en demeure pour non conformité de la tarification affichée par l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) dirigée par Dahirou Thiam.



Une campagne a été lancée au mois de septembre par l'Artp pour le contrôle du respect et de la conformité de la tarification affichée par les opérateurs, les services voix, SMS et Data ainsi que les différentes offres bundles et forfaits Internet.



Le journal Libération renseigne que dans la lettre de mise en demeure aux opérateurs de téléphonie, le DG de l'Artp a indiqué : « À l'issue de cette campagne, nous avons constaté plusieurs cas de non-conformité. (…) Ces faits constituent un manquement à l'obligation d'assurer, aux termes des dispositions des articles 29 et 30 du Code des communications électroniques et du point 12 de son cahier des charges, une tarification juste des services utilisés. ». L'Autorité de régulation des télécommunications et Poste intime l'ordre auxdits opérateurs de se conformer dans un délai de trente (30) jours aux dispositions rappelées dans ladite lettre.