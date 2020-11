Tambacounda : Mame Balla Lô étale toute sa force et réaffirme son soutien indéfectible au chef de l'État.

La salle de spectacle du Centre culturel régional de Tambacounda s'est avérée trop petite pour contenir l'immense foule de responsables politiques et de militants de la coalition BBY, venue répondre à l'appel du coordonnateur départemental, le député maire Mame Balla Lo. Occasion pour l'édile de la ville de Tamba, d’exprimer "son entière adhésion aux idéaux du chef de l'État." En effet, dira-t-il, "considérant ses efforts dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19; considérant les nombreux projets/programmes au niveau national.; considérant les nombreuses réalisations au niveau local (13km de routes goudronnées, éclairages publics, assainissement, formation et financement des jeunes); considérant la formation et l'élargissement du nouveau gouvernement à l'opposition significative pour la stabilité politique et l'unité sociale du pays. La coordination départementale de la coalition présidentielle élargie félicite le président Macky Sall et lui renouvelle son soutien indéfectible."



Ainsi, par la voix du représentant des maires du département, M. Thierno Sow, "la coordination départementale reste engagée et mobilisée autour du coordonnateur départemental Mame Balla Lo, pour les échéances futures." À cette rencontre avaient pris part l'ensemble des coordinations du département, les maires APR et de la mouvance présidentielle du département, les délégués de quartier de la commune, le collectif des jakartamen. .