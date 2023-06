Tambacounda : La coordination départementale de BBY réaffirme son soutien au chef de l’État Macky Sall.

La coordination de la coalition Benno Bokk Yakaar de Tambacounda, sous la houlette de Mame Balla Lo, est toujours en phase avec la politique du chef de l’État Macky Sall.



Dans un communiqué, les membres de ladite coordination affirment : « Le Président de la République a mis en place des politiques pour l'amélioration significative des conditions de vie des populations et la lutte contre les inégalités sociales. Son Excellence Macky Sall a initié des projets structurants d'envergure : port, routes, ponts, chemin de fer et également des programmes de développement et de désenclavement territorial, à l'image du PROMOVIL, du PACASEN, du PUDC, du PUMA, et j'en passe. Le Président de la République a engagé depuis son accession à la magistrature suprême, des ruptures profondes qui visent la consolidation de l’État de droit et le respect des droits et libertés des individus.



Son Excellence a érigé la bonne gouvernance au cœur de ses politiques, notamment avec la création de l'OFNAC. Le Président de la République qui est un homme de dialogue, a convié les acteurs politiques et les forces vives de la nation au dialogue national afin d'avoir des consensus sur des points essentiels qui intéressent la nation, dans le respect de l’État de droit », a souligné la coordination pour montrer les raisons de son soutien au chef de l’État.



La coordination de l’APR de Tamba a profité de cette occasion pour fustiger les actes de violence constatés ces derniers jours au Sénégal. La Coordination départementale de BBY de Tambacounda condamne avec la plus grande énergie et avec la plus grande fermeté les manifestations à caractère de rébellion survenues les 1er, 2 et 3 juin 2023; S'incline devant la mémoire des 16 personnes décédées ; Condamne les actes de sabotage des biens privés et publics; demande à l’État du Sénégal de renforcer le dispositif sécuritaire afin de protéger les personnes et les biens; Rappelle à l'opposition en particulier au leader de Pastef que le Sénégal est État démocratique et que les élections se gagnent non pas dans la rue, mais par les urnes; Considère que le contentieux qui oppose Ousmane Sonko à la citoyenne Adji R. Sarr est une affaire strictement privée qui doit être tranchée uniquement au niveau des tribunaux et nulle part ailleurs. »



Ladite coordination a aussi lancé un appel au Sieur Ousmane Sonko à la sérénité, au calme, au respect de la justice et à l'Etat de droit. Elle a aussi réaffirmée son soutien au Chef de l’État dans ses politiques; • Et considère que la candidature du Président de la République à l'élection présidentielle de 2024 relève de la décision de la Coordination nationale et des élus du parti qui en décideront...