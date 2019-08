Tabaski et Nutrition (1ère partie) : La diététicienne Mame Adama Mbodj met l’accent sur les propriétés du mouton à sacrifier

À quatre jours de la fête de l’Aïd El Kabir, Dakaractu s’est entretenu avec une diététicienne-nutritionniste pour évoquer la santé et le bien-être des consommateurs en ce jour de festin. Pour cette première partie, Mame Adama Mbodj affirme que la certification par un vétérinaire est une condition sine qua non pour éviter tout risque d’indigestion ou encore une Attaque vasculaire cérébrale (Avc) lié à la consommation de viande.

En outre, la nutritionniste n’a pas manqué de mentionner les éléments d’identification de viande impropre à la consommation tels que le changement de couleur, l’odeur fétide, etc. À ce titre, elle en a profité pour dire à tous ceux qui comptent sacrifier à la tradition du prophète Abraham, d’éviter les moutons gras qui en général ne sont pas assez tendres.