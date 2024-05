Gestion des Inondations / Conseil interministériel : Les décisions phares du Gouvernement pour prévenir les catastrophes

Les travaux du conseil interministériel sur la préparation et la gestion des inondations sont ressortis sept (7) axes principaux déclinés en une série de 22 mesures phares pour une meilleure préparation de l'hivernage 2024.

Au titre des actions préventives, le ministre secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lo, dans la résolution finale, a fait savoir que le chef du gouvernement a engagé le Ministre chargé de l’Assainissement, en relation avec les Ministères concernés, à procéder au recensement exhaustif, au plus tard le 15 juin 2024, du matériel antérieurement acquis; finaliser, en relation avec le Ministre chargé du Numérique, la cartographie des zones inondables avant la fin du mois de juin 2024.



Il a aussi instruit ce même ministre en relation avec celui chargé des collectivités territoriales et celui chargé des finances, à faire prendre d’urgence les dispositions utiles, notamment par l’ONAS, la DGPI, l’ADM et l’Ageroute, pour la finalisation des travaux en cours au niveau des zones critiques identifiées dans les départements de Dakar, Pikine, Fatick, Mbacké et Sédhiou.



Le ministre de l’Intérieur se chargera de mettre à jour le recensement exhaustif et la catégorisation des moyens publics et privés mobilisables sur l’ensemble du territoire national, en cas de fortes inondations susceptibles d’entraîner le déclenchement du Plan ORSEC. Toujours dans la déclaration lue par le secrétaire général du gouvernement, le PM a recommandé le ministre chargé de l’assainissement, en synergie avec le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, les ministres chargés des forces armées, des collectivités territoriales et des transports à veiller à la mise en place d’un dispositif de pompage performant en pré-positionnant des motopompes de grande capacité sur les points endémiques déjà identifiés : assurer le ramassage du matériel déployé au plus tard à

la fin du mois de novembre 2024.



Pour les ministres chargés de l’assainissement et des transports terrestres et des collectivités territoriales, ils sont chargés de veiller à la finalisation, au courant du mois de juin 2024, des opérations pré-hivernage, notamment le curage de canaux, le faucardage de bassins et réceptacles, l’entretien de lacs et marigots, l’entretien et la maintenance du matériel et équipements de pompage. "J’engage le ministre chargé de l’assainissement à veiller à l’opérationnalisation de la Police de l’assainissement, pour lui permettre de jouer pleinement sa mission de prévention et de sanction des infractions en lien avec les inondations".



Au titre de la communication et de la sensibilisation, le chef du gouvernement a commissionné les ministres de l'hydraulique et de l’assainissement et les ministres chargés de la communication et de la culture à mettre en place un dispositif de communication pour assurer une large diffusion et à temps des informations utiles, notamment en terme de sensibilisation et d’alerte précoce. "Le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, en relation avec les autres ministres concernés, prendra toutes les dispositions préparatoires nécessaires pour le bon déroulement de la journée nationale de lancement de la campagne de prévention et de lutte contre les inondations".



Au titre des aspects financiers et de la passion des marchés publics, le ministre des finances et du budget prendra les dispositions appropriées pour résorber les arriérés de paiement sur les factures dus aux entreprises exécutant des travaux d’assainissement d’eaux pluviales et payer, sans retard, les nouvelles factures. Et aussi, à prendre les mesures requises pour diligenter la mise à disposition des moyens prévus dans le cadre de la Matrice d’Actions prioritaires de Lutte contre les Inondations (MAP), en relation avec le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement. Ce même ministre est chargé également, à accélérer la passation des marchés d’opérations pré-hivernage dans les régions et pour les ouvrages de la première phase du Projet de Gestion des Eaux pluviales et d'Adaptation au Changement climatique (PROGEP 1), situés dans la banlieue dakaroise.



Au titre des actions à mener durant l'hivernage, le ministre chargé de l’urbanisme et des Collectivités territoriales, en relation avec le ministre chargé des transports terrestres, veillera à l’enlèvement régulier des ordures ménagères, au désensablement régulier de la voirie et à la dépose des résidus.



Ousmane Sonko a également instruit le ministre de l’hydraulique et de l'assainissement, en synergie avec les ministres chargés de l’Intérieur, des finances, des collectivités territoriales, des transports terrestres et de l’éducation nationale à prendre en charge tous les points critiques d’inondation identifiés dans les plans d’actions, en accordant une attention particulière aux points jouant un rôle stratégique sur les plans économique, social, environnemental et de la mobilité urbaine et interurbaine ; à prévoir un dispositif spécial de gestion des eaux pluviales au niveau des principales cités religieuses en perspective du Magal et du Gamou, ainsi qu’au niveau des centres d’examens scolaires exposés aux inondations.



Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé des solidarités vont respectivement assurer l’installation diligente de descentes électriques pour le pompage, partout où c’est nécessaire durant toute la période de l’hivernage et à mobiliser les moyens disponibles pour la prise en charge d’éventuels sinistrés.



Au titre de la sécurité civile sanitaire de la prévention des maladies, les ministres chargés de l’Intérieur et des finances et du budget, veilleront à la dotation de tous les points vulnérables recensés, en paratonnerres et autres équipements de protection civile nécessaires.



Quant aux ministres de la santé et de l’action sociale, des finances, de l’assainissement et des collectivités territoriales, sont recommandés de mobiliser les moyens nécessaires pour la désinfection permanente des zones inondées et des bassins de rétention d’eaux pluviales.



Au titre des perspectives, le PM a engagé le ministre chargé de l’urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement du territoire, en relation avec les ministres chargés de l’assainissement, des forces armées, de l’intérieur et des finances de veiller au strict respect de l’interdiction de tout nouveau lotissement et de toute nouvelle construction dans les zones non aedificandi ; à la restructuration des quartiers situés dans des zones inondables ; à la préservation des zones humides et des voies naturelles de drainage d’eaux pluviales ; à la mise en place d’une bonne planification urbaine couvrant la totalité du territoire national.



Les ministres des finances et du budget, de l’assainissement, en relation avec les ministres concernés sont invités à renforcer les moyens financiers des structures opérationnelles, telles que la DPGI, la BNSP, le Génie militaire, l’ANACIM et l’ONAS pour améliorer leurs capacités d’intervention ; à prendre en charge la mobilisation des financements pour les travaux prévus sur les sites critiques identifiés dans les départements de Kaolack, Saint-Louis et Bakel.



Au titre de la coordination du monitoring et de l'évaluation, le ministre de l’hydraulique et de

l’assainissement est chargé d’assurer la coordination et le monitoring de la mise en œuvre des différents plans d’actions élaborés par les Comités régionaux de Gestion des Inondations et par les structures opérationnelles. En particulier, j’instruis toutes les structures publiques et leurs ministères de tutelle, à veiller scrupuleusement à une coordination étroite de leurs actions liées à la gestion préventive et curative des inondations.



Le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement est chargé, en relation avec tous les acteurs des inondations, de procéder, à la fin de l’hivernage, à l’évaluation globale du dispositif de prévention et de gestion des inondations mises en œuvre cette année, pour en mesurer la performance et proposer une nouvelle approche plus efficiente, plus résiliente et durable.



Enfin, PM a instruit le secrétaire général du gouvernement, en relation avec le ministre chargé de l’assainissement et tous les autres ministres concernés, d'assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions issues dudit conseil interministériel et à le faire le compte rendu régulier.