Thiès- Tabaski 2024: " les prix des moutons varieront entre 80.000 et 150.000 Fcfa"( vendeur)

À l'occasion d'une réunion départementale préparatoire de la Tabaski, les éleveurs de Thiès ont promis cette année de vendre leurs moutons à des prix abordables.



D'après Mamadou Khabane Seck, le secrétaire général du foirail de l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop communément appelé " Champs de courses ", les prix varieront entre 80.000 et 150.000 FCFA".



Il a également porté le plaidoyer des acteurs qui réclament un peu plus d'espaces pour leurs moutons et pour ceux qui viendront hors de Thiès....