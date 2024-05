Gestion ONFP (2013/2017), Sanoussy Diakité se lave a grande eau : « Vous ne verrez aucune faute de gestion, aucun détournement ni malversations… Je suis propre ! »

Épinglé par un rapport de la Gestion de l'Office national de formation professionnelle (Onfp) entre 2013 e 2017, Sanoussy Diakité, l'ancien directeur général de l'Onfp a tenu une conférence de presse, ce jeudi matin. Ce, pour répondre aux accusations selon lesquelles il a perçu son salaire de professeur de l'enseignement secondaire et celui de directeur général de l'Onfp.



Dans sa recommandation n°10 : « La Cour demande au Directeur de la Solde d'arrêter le mandatement du salaire de Professeur de l'Enseignement secondaire de Monsieur Sanoussi DIAKITE, matricule de solde 505 554 F, et de prendre les dispositions idoines pour un reversement effectif de ses salaires irrégulièrement perçus, pour un montant de cumulé de 32 694 478 FCFA, net d'impôts et d'autres retenues légales, à la date du 31 janvier 2019. »



Au cours de plus d'une heure, l'ex Dg Sanoussy Diakité a tenté de donner les « preuves » de son innocence. « Pensez-vous que je vais entacher mon image de marque pour 400.000 fcfa ? On ne réussira pas à salir ma réputation » s'est targué l'ancien Dg de l'Onfp lors de la conférence de presse qu'il a organisé ce matin afin de lever tout équivoque sur sa gestion au cours des sept dernières années notamment lors de la période 2013/2017.



Invitant la cour des comptes à revoir les conclusions et recommandations dudit rapport, le sieur Diakité a ajouté pour sa défense que : « Si je le voulais, j'aurais pu percevoir plus de 50 millions sur cinq ans… il y'a manifestement une erreur » estime Sanoussy Diakité.



Selon le rapport en sa page 22, « La Cour fait observer que le salaire de Monsieur DIAKITE a été aligné, après sa nomination, sur celui de son prédécesseur, soit un montant brut 2 962 083 F CFA, d'octobre 2012 à mai 2014, avant d'être porté à un montant net de 3 000 000 FCFA, en application du décret n°2014-696 du 27 mai 2014. Ces montants ne constituent pas des indemnités et avantages mais les salaires dont le Directeur de l'ONFP a droit. Le DG de l'ONFP ayant continué à percevoir son salaire de professeur de l'enseignement secondaire, il convient de considérer ce cumul comme irrégulier. » Une irrégularité que conteste l'ex patron de l'Onfp.