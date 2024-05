Économie informelle : Une nouvelle organisation voit le jour

Pour rappel, la PASI regroupe une trentaine d'associations affiliées à l'économie informelle. Cette plateforme a pour objectif entre autres de rassembler toutes les associations du secteur informel, d'initier un dialogue avec les autorités, mais aussi d'être le pont entre le secteur informel et les autorités en place. Par ailleurs, la PASI recommande au nouveau gouvernement d'appliquer les recommandations de l'Organisation internationale du travail portant sur le travail décent et dont le Sénégal est signataire.

La plateforme des associations du secteur informel (PASI) a tenu une conférence de presse ce mercredi dans les locaux de la confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) pour le lancement officiel de l'organisation regroupant une trentaine d'associations toutes liées au secteur informel.Le secrétaire général adjoint de la CNTS, Lamine Fall, se réjouit du ralliement de la PASI dans leur organisation syndicale. Il a exhorté les membres de la plateforme à travers la CNTS d'être plus organisés et plus efficaces afin que leurs doléances soient entendues par les autorités en place. Pour sa part, le coordonnateur de la PASI monsieur Chekh Gawane Wade, salue cette affiliation à la CNTS et assure que « cette plate-forme a été mise en place pour aller vers un changement radical concernant le secteur informel ».