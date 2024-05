Ordre des architectes du Sénégal: 31 nouveaux entrants ont officiellement embrassé la fonction

De nouveaux professionnels de la profession d’architecte ont officiellement procédé à leur entrée en fonction, ce 16 mai, avec une prestation de serment qu’ils ont effectué au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. La cérémonie qui s’est tenue à la salle 2 du tribunal de Dakar consacre l’architecte dans le plein droit de l’exercice de sa profession qui est une loi instaurée et confère le caractère d’utilité publique et d’intérêt général. Ainsi, ces nouveaux arrivants au nombre de 31 dans la fonction sont désormais membres de l’ordre des architectes. Ils ont été sensibilisés sur les règles et préceptes qui régissent le métier. Hommes comme femmes ont été représenté dans ce lot de nouveaux architectes du Sénégal.







En moyenne, 260 architectes sont inscrits au tableau de l’ordre des architectes au Sénégal ce qui constitue un ratio d’un architecte pour 500 000 habitants, un seuil jugé critique par le président de l’ordre des architectes, Papa Dame Thiaw qui rassure sur l’intérêt chez la jeunesse et les femmes à embrasser la profession. Il s’est réjoui de l’arrivée des nouveaux professionnels qui, selon lui, participeront à l’élargissement mais aussi à la défense de la fonction.