Tabaski à Kolda : le message de Moussa Baldé (MESRI/PCD) aux populations...

Après avoir prié à la grande mosquée de Kolda, le président du Conseil départemental de Kolda, Moussa Baldé, a adressé un message de paix aux populations. En ce sens, il estime qu'il s'inscrit dans le même sens que le sermon de l'imam ratib qui a appelé à la paix, à l'éducation et au développement. Dans cette dynamique, il n'a pas manqué de souhaiter la paix dans le pays.

À l'en croire, "on rend grâce à Dieu de nous avoir permis de prier en communion avec les populations du Fouladou. Et je pense que l'imam a bien résumé la situation en parlant de l'éducation, de la paix et du développement." Dans la foulée, il précise que "nous souhaitons que le Sénégal soit en paix car c'est dans la paix qu'on peut faire le développement."