Tabaski 2024 : Abdoulaye Makhtar Diop insiste sur l'entraide, la solidarité et s'explique sur le Pétrole

C’est un Grand Serigne de Dakar qui invite tout le peuple Sénégalais sans distinction de groupe ethnique ni de religion à la solidarité nationale. Abdoulaye Makhtar Diop se prononçant après le discours du président de la République Bassirou Diomaye Faye et du Khoutba de l’Imam, a insisté sur l’entraide avec l’exploitation des champs gaziers et pétroliers.







« Les populations pauvres devraient être plus accompagnées et aidées par les pouvoirs publics… Nous avons découvert du pétrole depuis belle lurette. Le type de pétrole que nous avons est celui appelé Oman. Les sénégalais doivent savoir que nous allons rembourser les investisseurs qui nous ont permis de découvrir et d’exploiter notre pétrole. Il faut que les sénégalais le sachent» note le Grand Serigne.







Ainsi, il appela à des assises sur l’utilisation future du pétrole qui ne devrait pas être hypothéqué. « L’Etat doit être accompagné et soutenu par la population. J’appelle à un sursaut national autour de l’Etat » fait-il savoir.