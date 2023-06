Tabaski 2023 à Médinatoul Cheikh Abdou khadre Dièylani: le khalife Cheikh Ibrahima Diallo déplore la série de violences, insiste sur l'éducation des enfants et interpelle les autorités étatiques

La prière de l'Aïd El Kabir a été dirigée ce matin à la mosquée de Médinatoul Cheikh Abdou khadre Dièylani par le khalife Cheikh Ibrahima Diallo.



À cette occasion, le guide religieux a axé son sermon sur différents points notamment les derniers événements au Sénégal qui ont occasionné des pertes en vies humaines et d'énormes dégâts matériels.



Cheikh Ibrahima Diallo a déploré la destruction des biens publics et privés à travers le pays et le pillage dans certaines localités dont Dakar. Le khalife a ainsi insisté sur l'éducation des enfants pour que de pareils événements ne puissent plus se reproduire au Sénégal.



S'agissant des forces de défense et de sécurité, le marabout a fustigé le fait qu'elles fassent l'objet d'attaques physiques lors des manifestations. Toutefois, il a interpellé les politiques pour que ces dernières ne soient pas utilisées

comme des boucliers en tant de crise.



Après avoir prié pour le Sénégal, Cheikh Ibrahima Diallo a délivré un message de paix et de fraternité à toute la Oumma...