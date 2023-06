Tabaski 2023 - Mosquée UCAD : L'imam revient sur la situation du pays et exhorte la classe politique au sens de la responsabilité

La fête de l'Aïd El Kébir (Tabaski) a battu son plein ce mercredi 28 juin à la mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), pour cette fois c’est l'imam Aboubakry Cissé qui a dirigé la prière aux environs de 9h15.



Comme à chaque fois, le sermon de l'imam a été axé d’abord sur la grandeur de la fête de Tabaski dont l'histoire relève d’une grande leçon de morale. L'imam est ensuite revenu sur les problèmes d'ordre sociétal et la nécessité pour les fidèles musulmans de se référer aux enseignements coraniques dans un contexte socio-économique complexe.



Ainsi, l'imam n’a pas terminé sans rappeler le rôle primordial que doivent tenir nos dirigeants, vue la situation troublante du pays à quelques mois des élections, l’imam est revenu sur l'importance d'une justice équitable et exhorte la classe politique à être plus responsable et garante de la stabilité du pays, notamment en cette période électorale.