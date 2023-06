Tabaski 2023 / Le PM délivre le message du chef de l’État : « Le président est conscient des enjeux et défis de l’heure au regard des menaces sécuritaires »

Le Premier ministre, après avoir assisté à la prière de l’Aïd Al Kabir à la grande mosquée de Dakar, a délivré le message du président de la République, Macky Sall, actuellement aux lieux saints de l’Islam pour le Hajj.



Le Premier ministre Amadou Bâ a commencé son discours en transmettant les vœux du chef de l’État à la communauté musulmane pour une bonne fête de Tabaski.



Le contexte socio-économique et politique n’a pas été omis par le représentant du président d la République. « le président de la République et son gouvernement sont conscients des enjeux et défis de l’heure au regard des menaces sécuritaires, mais aussi des dangers de l’extrémisme radical qui cherchent à anéantir les fondements de l’État et à s’attaquer au modèle religieux pacifique du Sénégal pour nous imposer des idéologies et des pratiques qui n’ont produit ailleurs que chaos », a lancé le Premier ministre transmettant le message du président Macky Sall tout en concluant que dans ce contexte, pour sauvegarder cet élan d’unité et ce consensus autour de l’apaisement de l’espace politique, le plaidoyer et les prières des guides religieux sont plus que nécessaires.



Pour finir, Amadou Bâ rendant grâce à Dieu, estime que c’est dans une paix véritable que l’on peut bâtir une nation prospère, travailler dans la joie et améliorer les conditions de vie des populations.