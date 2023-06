Tabaski 2023 : Diagne Sy Mbengue soulage des ménages vulnérables.

Comme à son habitude, à l’occasion de la commémoration de l’Aid al Adha communément appelé Tabaski, le Président de Tivaouane Ba Faww (TBF), Diagne Sy Mbengue, assiste des familles vulnérables afin de leur permettre d'accéder gratuitement au mouton du sacrifice. À cet effet, il a offert des béliers à une dizaine de nécessiteux et à certains imams et chefs religieux.



Diagne Sy Mbengue a aussi distribué, à l’occasion, 5 tonnes de pomme de terre et d'oignon aux populations pour les accompagner dans les festivités.