Tabaski 2022 / Les Talibés perpétuent le rituel et honorent encore Sokhna Aïda Saliou Thioune...

Comme vous le voyez dans les images, Médinatoul Salam, précisément le domicile de Sokhna Aïda Saliou Thioune est submergée de moutons.

Dès son arrivée sur les lieux, Sokhna Aïda a fait le tour des lieux avec la presse pour constater de visu les moutons.



Après cette séance, son porte-parole Serigne Saliou Samb a pris la parole pour expliquer la provenance de ces moutons et la raison de leur présence. Ce dernier de souligner que Cheikh Béthio Thioune a tout donné à Serigne Saliou, il a toujours enseigné qu'un bon talibé doit soutenir son marabout pour matérialiser son amour, son appartenance, son "Thiofel".



Après plusieurs minutes sur les œuvres et le legs de Cheikh Bethio Thioune, le porte-parole Serigne Saliou Samb est revenu largement sur la vie de Sokhna Aïda Diallo auprès de son défunt mari. Une vie qu'il résume entre soumission et dévouement à côté de celui qui lui a donné cette bénédiction d'aujourd'hui." Sokhna Aïda est restée fidèle et a tout donné à Cheikh Béthio d'où la bénédiction qu'elle a aujourd'hui", dira Seigne Saliou Samb.



En guise de conclusion, le porte-parole de Sokhna Aïda a tenu à remercier les talibé pour leur dévouement à la cause de Cheikh Béthio Thioune qu'ils ont tenu à manifester à Sokhna Aïda Saliou Thioune qui, à son tour, n'est intéressée que par que par ce qui participe à perpétuer l'oeuvre de son défunt époux et guide.



À signaler qu'à côté de Sokhna Aïda Saliou Thioune, on pouvait remarquer Sokhna Bator et Sokhna Adja...