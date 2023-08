TOUBA - Vers la construction de mini- forages par le MSFS pour juguler le problème d’eau

La résolution du problème de l’eau à Touba pourrait passer par la construction de mini-forages. L’idée est développée par le MSFS ( ou Mise en Service de Fréquence Solaire) qui se propose d’en creuser jusque dans les maisons. L’entreprise pilotée par Serigne Mbaye Longhor confie que le travail se fait en un temps record et produit une eau douce et de bonne qualité d’hygiène. La phase expérimentale qui a démarré en même temps que le mois de Safar, est en phase de bouclage non loin du garage de Darou Moukhty. Ces mini-forages, confient les techniciens, pourront aider les familles à disposer du liquide précieux sans difficulté...