TOUBA- Soutien de taille pour Amadou Bâ dans la cité religieuse… Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo va travailler pour le futur candidat de Benno

Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo, Président d'un mouvement de soutien au Président Macky Sall dont il est réputé être proche, a choisi son camp pour la présidentielle de 2024. Le Mbacké - Mbacké a, en effet, décidé de se réinvestir politiquement aux côtés de Amadou Bâ.

Dans une déclaration officielle qu’il a faite, il confie être prêt à soutenir le candidat choisi par le patron de la coalition Benno Bokk Yaakar.

Tout de même, il commencera par demander à l’actuel Premier ministre de tendre la main à tout le monde et faire office de rassembleur. « ll a en lui toutes les potentialités pour diriger le Sénégal par sa maîtrise parfaite du PSE et par sa connaissance des réalités du pays. Il se prévaut aussi d’un excellent parcours politique et d’une carrière professionnelle couronnée de succès. De la Direction des impôts et domaines, au ministère des finances en passant par les affaires étrangères, il a été partout bon. C’est ce qui lui a permis d’atterrir à la primature. En tant que professeur, il connaît bien la psychologie de l’homme et il a éduqué, formé et encadré des gens au Sénégal qui occupent des postes de responsabilité et qui font des résultats à leurs stations respectives. Sa dimension d'homme d'État est sans conteste. Démis de ses fonctions, il n’a jamais bronché. Il a pu gérer avec grandeur ses relations avec son patron. Ceci lui a valu ce retour aux affaires... »

Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo invitera, par ailleurs, Amadou Bâ à faire très attention au moment de choisir les futurs responsables qui devront représenter la coalition dans les différentes localités du pays. « Il y en a qui ont montré leurs limites. Ils doivent céder le plancher à la nouvelle génération. Je l’exhorte aussi à se concerter avec tous les partis membres de la coalition. Pour ce qui concerne les frustrés qui ont mis en veilleuse leurs activités politiques, il faudra les faire revenir dans les rangs. Ce magal ci, j'ai dit au Président Macky de me désigner pour conduire les troupes et gagner d’autant plus que ses lieutenants n’ont jamais gagné. Je me considère comme actionnaire dans l’Apr et le Président semble le savoir. À chaque fois qu'on se rencontre, il me félicite, me réconforte et m'encourage, c'est pourquoi je lui suis loyal et reconnaissant... »