TOUBA - Sokhna Fatou Binetou Pouye dégage 25 millions pour les femmes et lance la dynamique « And Ak Yaay Pouye Fal Amadou Bâ »

Son engagement de tout faire pour donner la victoire à Amadou Bâ en 2024 était déjà très claire. Sokhna Fatou Binetou Pouye a décidé désormais de dérouler les stratégies idoines pour atteindre ses objectifs.

Après un travail de terrain entamé depuis quelques mois, la leader politique a inauguré ce week-end sa permanence au cours d’une cérémonie populaire à laquelle Dame Diop, l’ancien ministre et actuel coordinateur de Benno- Diourbel, a pris part. Madame Mbacké profitera de l’occasion pour marteler sa décision de soutenir le candidat de la mouvance présidentielle avec notamment la mise en selle d’une structure dénommée « And Ak Yaay Pouye Fal Amadou Bâ ». Elle lancera par la même occasion, le projet d’installation de 100 boutiques « Yaay - Booy » dont le démarrage requiert de sa part un effort financier de 25 millions de francs cfa. L’objectif sera, dit-elle, de promouvoir le leadership féminin et le « consommer local ». La rencontre lui aura surtout permis de faire une démonstration de force avec précisément une forte mobilisation populaire...