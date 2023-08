TOUBA - Serigne Saliou Thioune recevant Ibrahima Diagne : « Cheikh Béthio avait beaucoup appris de Serigne Saliou sur le mois de Safar »

Depuis le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Béthio Thioune, c’est son khalife et fils Serigne Saliou Thioune qui dirige les activités liées au Grand Magal de Touba à Janatu Mahwa. Comme feu son père et guide spirituel, il centralise les aadiya et célèbre l’événement de la plus pompeuse dès manières.

Comme ce fut le cas l’an dernier, Serigne Ibrahima Diagne, en sa qualité de talibé et jewriñ universel, a effectué son Ziar d’avant- magal et apporté le sien composé de bœufs. Une occasion saisie par le guide des Thiantacônes pour revenir sur l’importance du magal et évoquer les relations entre Cheikh Béthio et Serigne Saliou Mbacké...